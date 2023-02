Hamburger Tankstelle vertauscht Diesel und Benzin – zahlreiche Autos kaputt

Das wird teuer: Am vergangenen Donnerstag passierte an einer Hamburger Shell-Tankstelle ein grober Fehler mit verheerenden Folgen. Bei der Befüllung der Bodentanks wurden Diesel und Benzin verwechselt. Betroffenen Kund:innen macht das Unternehmen ein Angebot.

An der Tanksäule ist größte Vorsicht geboten: Gerade unter Zeitdruck sind die verschiedenen Zapfhähne schnell verwechselt. Aber Kund:innen der Shell-Tankstelle an der Alsterkrugchaussee half auch Achtsamkeit nicht weiter – denn der Fehler war schon bei der Befüllung der unterirdischen Tanks durch die Tankwagen passiert. Wo Diesel draufstand, wurde Benzin reingepumpt und anders herum. Wie konnte das passieren? „Die Ursache wird noch untersucht”, sagt Shell-Sprecherin Cornelia Wolber auf MOPO-Anfrage. „Wir nehmen jedoch an, dass es durch menschliches Versagen zu der Produktvermischung gekommen ist.“

Groß-Borstel: Kaputte Motoren nach Tankstellen-Besuch

Der Schaden folgte prompt. Kaum hatten die Fahrzeuge das Tankstellengelände verlassen, fingen die ersten Motoren an zu stottern. Bei Erdal Acar, der in der Nähe der Shell-Tankstelle die Autowerkstatt „1A Car Service” betreibt, begann das Telefon zu klingeln. „Alle Anrufer hatten das gleiche Problem: Ihre Autos qualmten, stanken und sprangen dann nicht mehr an”, erzählt der 47-Jährige der MOPO. „Ab der dritten Kundin kam mir die Sache seltsam vor. Sie war sich ganz sicher, dass sie richtig getankt hatte.”

Mittlerweile hat Acar acht betroffene Fahrzeuge in seiner Werkstatt stehen. Nach Beschwerden von Kund:innen, die auch in den sozialen Medien laut wurden, räumte Shell den Fehler ein und sperrte die betroffenen Zapfhähne ab. Die teureren Kraftstoffe „V-Power Racing” und „V-Power Diesel” werden in der Alsterkrugchaussee laut Shell-Sprecherin Cornelia Wolber nun zum Preis der Standardkraftstoffe angeboten, bis das Problem behoben ist.

ADAC: Das ist zu tun, wenn der falsche Treibstoff im Tank ist

Der ADAC empfiehlt: Wenn Diesel statt Benzin getankt wurde, sollte nach dem sofortigen Ausschalten des Motors zunächst ein Blick in die Betriebsanleitung geworfen werden. Je nach Motor und Menge kann unter Umständen auch mit dem falschen Kraftstoff vorsichtig weitergefahren und immer wieder Benzin nachgefüllt werden. Geht dies aus dem Handbuch nicht hervor, muss der Tank möglicherweise leer gepumpt und das Fahrzeug nachbehandelt werden.

Härter trifft es Kund:innen, die Benzin getankt haben, obwohl ihr Fahrzeug nur Diesel verträgt. Dann ist in der Regel ein Austausch des gesamten Einspritzsystems einschließlich Hochdruckpumpe, Injektoren, Kraftstoffleitungen und Tank erforderlich. Laut ADAC wird durch das Benzin sofort der Diesel-Schmierfilm abgewischt, den die Hochdruck-Einspritzanlage dringend benötigt. In diesem Fall kann die Reparatur mehrere tausend Euro kosten.

Auch Shell rät Betroffenen dazu, eine Werkstatt aufzusuchen. „Bei einem entsprechenden Nachweis werden wir den Schaden ersetzen, der durch die Produktvermischung entstanden ist”, sagt Wolber. Wie hoch die Schadenssumme sein wird, ist noch unklar. Schätzungen zufolge müssten mehrere hundert Fahrzeuge betroffen sein.