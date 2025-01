„Tanken‟ beim Shopping: Stromanbieter hat Plan für Hunderte Ladepunkte

Die LichtBlick eMobility GmbH plant den Bau von mehr als 200 Schnellladepunkten an famila- und Markant-Märkten in Norddeutschland bis Ende 2025. Diese Ladesäulen mit einer Leistung von bis zu 400 Kilowatt sollen allen E-Mobilist:innen zur Verfügung stehen.

Die famila- und Markant-Einzelhandelsmärkte, die zur Bartels-Langness-Gruppe (Bela) gehören, werden die Standorte für die neuen Schnellladepunkte sein. Der Baubeginn ist für Juli geplant. Zudem wird es anderen Fahrstromanbietern ermöglicht, ihren Strom an diesen Ladesäulen anzubieten.

Die Vision: Laden während des Einkaufs

Simon Schröder, Manager Sales bei der LichtBlick eMobility GmbH, betont die langjährige Zusammenarbeit mit der Bela-Gruppe und den Fokus auf den Ausbau der Schnellladeinfrastruktur in Deutschland. „Wir freuen uns, dass wir auch weiterhin eng zusammenarbeiten werden und gemeinsam den Ausbau der Schnellladeinfrastruktur in Deutschland unterstützen“, so Schröder.

Kevin Wiegand, Projektleiter bei der Bela, hebt hervor, dass die famila- und Markant-Märkte aufgrund ihrer verkehrsgünstigen Lage optimal für den Ausbau des E-Ladenetzes geeignet sind: „Wir möchten unseren Kunden den Service bieten, ihre E-Fahrzeuge während des Einkaufens zu laden – und das so schnell und einfach wie möglich.“