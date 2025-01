Die Fahrschulbranche steckt in einer Krise: In den nächsten fünf Jahren werden ein Drittel aller deutschen Fahrlehrer in den Ruhestand gehen – gleichzeitig wollen aber immer noch sehr viele junge Menschen den Führerschein machen. Das berichtet jedenfalls der Chef einer Hamburger Fahrschule, die deswegen sogar die Werbung eingestellt hat. Die Kosten für den Führerschein steigen zudem immer weiter. Jetzt sollen Fahrsimulatoren die Ausbildung revolutionieren: Wie funktioniert so ein Simulator, wie viel günstiger wird es dadurch für Schüler und kann er wirklich eine praktische Fahrstunde ersetzen? Die MOPO hat's getestet.