Die SPD-Politikerin und Präsidentin der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte, Meryem Celikkol, ist am Donnerstag überraschend im Alter von nur 52 Jahren gestorben.

„Sie hinterlässt eine große Lücke in der Politik ihres Bezirks Hamburg-Mitte und in der Hamburger Politik insgesamt. Herzliches Beileid ihren Angehörigen und ihrer Familie“, schrieb Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) in Facebook. Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) twitterte: „Viel zu früh & plötzlich hat Dich der Tod aus dem Leben gerissen, liebe Meryem Celikkol! Das ist so traurig, der Schock sitzt tief.“

Auch die SPD Hamburg-Mitte verabschiedete sich bei Twitter bei der Politikerin. „Wir werden dich als Freundin, Genossin, Vorsitzende der Bezirksversammlung, Sozialpolitikerin und starke Persönlichkeit vermissen!“ Die Türkische Gemeinde Hamburg und Umgebung richtete ihr „aufrichtiges Beileid und … tiefstes Mitgefühl“ an die Familie der Verstorbenen. (dpa/alu)