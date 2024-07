Nervenkitzel in 80 Metern Höhe: Hamburger Sommerdom startet mit neuer Mega-Attraktion

Neben Zuckerwatte und Riesenrad sind auf dem Hamburger Sommerdom in diesem Jahr wieder einige neue Fahrgeschäfte geboten – darunter ein echter Mega-Tower. Los geht das bunte Treiben am Freitag mit der feierlichen Eröffnung und einem abendlichen Feuerwerk. Die MOPO verrät, welche neuen Attraktionen in diesem Jahr auf die Besucher warten und welche besonderen Dom-Tage geplant sind.

Vom 26. Juli bis 25. August findet der diesjährige Sommerdom auf dem Heiligengeistfeld statt, mit einer echten Premiere: Das Hochkettenkarussell „Nordic Tower” ist eines der größten transportablen Fahrgeschäfte Deutschlands. In 80 Metern Höhe bietet das Fahrgeschäft einen Panoramablick über die Hansestadt. „Das ist die nächste Generation“, sagt Betreiber Philip Nülken stolz. Er hatte vorher schon das Hochkarussell „SkyDancer” (55 Meter) betrieben.

Hamburger Sommerdom: Das sind die neuen Attraktionen

Weitere Neuheiten auf dem Sommerdom: Die „Doom”-Geisterbahn. Auf zwei Etagen fahren die Besucher durch eine riesige Friedhofswelt. Das „Mondlift”, eine Art Riesenrad mit Gondeln, die auch auf dem Kopf stehen können. Das letzte reisende Geschäft dieser Art in Deutschland. Neu ist auch das „Kaleidoskop”, es entführt die Besucher in eine Welt voller optischer Täuschungen und Illusionen.

Das traditionelle Riesenrad erfährt ebenfalls eine Neuerung. Für einen Aufpreis von zwei Euro können sich die Fahrgäste eine VR-Brille (Virtual Reality) ausleihen und sehen statt Hamburg von oben die Seine und den Eiffelturm in Paris.

Das Riesenrad dreht sich über dem Hamburger Dom (Archivbild). dpa Das Riesenrad dreht sich über dem Hamburger Dom (Archivbild).

Fünf weitere Attraktionen haben auf dem Dom ihr Comeback: Das Action-Spektakel „Airwolf”, die Kreisschaukel „Frisbee”, die fliegende Gondel „Gladiator”, das Wasser-Labyrinth „Aqua Velis” und das Abenteuer-Erlebnis „Pirate Adventure”.

Neuer Beachclub und drei Tage mit Feuerwerk

Wer sich danach am Strand entspannen möchte, kann den neuen Beachclub auf dem Dom am Eingang Feldstraße besuchen. Hier gibt es erfrischende Sommer-Cocktails, freitags und samstags sorgen DJs und Livemusik zusätzlich für Stimmung.

Auf dem Hamburger Sommerdom wird es in diesem Jahr einen neuen Beachclub geben. Hamburger DOM Auf dem Hamburger Sommerdom wird es in diesem Jahr einen neuen Beachclub geben.

Eröffnet wird der Sommerdom am Freitag um 15 Uhr von Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) vor dem „Nordic Tower”. Hier gibt es wieder einiges zu gewinnen. Für Stimmung sorgt außerdem Hamburgs bekanntester Shanty-Chor „De Tampentrekker”.

Geliebte Traditionen wie der Familientag an jedem Mittwoch mit Dom-Bär Bummel bleiben den Besuchern weiter erhalten. Die großen Dom-Feuerwerke finden in diesem Jahr am 26. Juli, 9. August und 23. August jeweils um 22.30 Uhr statt.

Regenbogentag und Dom-Sommerspiele

Passend zum Christopher Street Day wird es am 1. August den Regenbogentag mit einer Parade über den Dom geben (ab 19 Uhr). Ab 20.30 Uhr folgt die Aftershowparty mit DJ im Beachclub.

Kleine Besucher ab acht Jahren können am 15. August mit Anmeldung an den 2. Dom-Sommerspielen kostenlos teilnehmen. In verschiedenen Altersklassen müssen Disziplinen wie Entenangeln, Dosenwerfen oder Bowling bestritten werden. Am Abend gibt es eine Siegerehrung. (abu)

So finden Sie den Hamburger Sommerdom: Heiligengeistfeld (U-St. Pauli oder U-Feldstraße); Mo-Do 15-23 Uhr, Fr-Sa 15-0.30 Uhr, So 14-23 Uhr