Er soll Bankautomaten manipuliert, PIN-Nummern ausgespäht und EC-Karten gefälscht haben. Anschließend soll er so Tausende von Euro abgehoben haben. Jetzt steht ein 53-Jähriger vor Gericht.

Die Kunden waren völlig ahnungslos. Sie wussten nicht, dass der Bankautomat, in den sie gerade ihre EC-Karte schoben, manipuliert worden war. Doch ein 53-Jähriger soll einen sogenannten Skimmer eingebaut haben, um an ihre Bankdaten zu kommen und später auch an ihr Geld.

Ein Skimmer ist ein als Karteneingabeblende getarntes technisches Gerät, das aus einem Datenlesegerät für die Kontokarte und einer hiermit synchronisierten Minikamera mit Speichereinheit besteht. Es wird vor den eigentlichen Karteneingabeschlitz des Geldautomaten montiert und ist somit für den Kunden nicht zu erkennen.

Insgesamt 33 Straftaten werden dem 53-Jährigen vorgeworfen, die er zusammen mit Komplizen begangen haben soll. Demnach soll er zwischen Juli und September 2021 die Daten von insgesamt 21 Kunden ausgespäht haben. Als die Kunden den Geldautomaten benutzten, gelangten die Täter über eine Videokamera an deren Pin-Nummer und fertigten anschließend neue EC-Karten an. Damit hoben sie laut Anklage insgesamt 16.900 Euro von den Konten der Opfer ab.

Ab Montag muss sich der mutmaßliche Täter unter anderem wegen Computerbetrugs vor dem Hamburger Amtsgericht verantworten. (jek)