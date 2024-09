Hamburger Serie gewinnt Deutschen Fernsehpreis

Großer Jubel beim Team der Hamburger Comedy-Serie „Die Discounter“: Die Produktion ist am Mittwoch beim Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Comedy-Show“ ausgezeichnet worden.

Den Preis nahmen drei der Darsteller entgegen. Klara Lange, Nura Habib Omer und David Ali Rashed hielten die Trophäe bei der Gala in Köln in den Händen. Die Mockumentary über den Alltag in einem fiktiven Altonaer Supermarkt läuft in der dritten Staffel auf Amazon Prime. Ab Ende November ist dort die neue vierte Staffel zu sehen.

Der große Gewinner des diesjährigen Deutschen Fernsehpreises ist die ARD-Serie „Die Zweiflers“ über eine jüdische Familie und deren Delikatessengeschäft in Frankfurt am Main. Schon beim internationalen Fernsehfestival in Cannes gewann die Reihe drei Preise. Beim Deutschen Fernsehpreis wurde „Die Zweiflers“ als beste Drama-Serie und für die beste Kamera geehrt, außerdem gewannen Aaron Altaras und Sunnyi Melles für ihre Rollen in der Serie die Preise als beste Schauspieler.

Margot Friedländer sorgte für Emotionen

Für die größten Emotionen bei der Gala sorgte aber die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer. Nach der Auszeichnung der Verfilmung ihrer Lebensgeschichte in der Kategorie für den besten Fernsehfilm mahnte Friedländer, die aktuellen politischen Entwicklungen in Deutschland erinnerten sie an die Anfänge des Nationalsozialismus.

Den Ehrenpreis bekam die Schauspiellegende Mario Adorf. Der kürzlich 94 Jahre alt gewordene Adorf konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht persönlich zur Gala kommen. Bei einer in seiner französischen Wahlheimat aufgenommenen Videobotschaft präsentierte sich der Schauspieler aber in bester Laune.

ZDF-Moderator Jan Böhmermann wurde für seine Show „Lass dich überwachen“ ausgezeichnet. Den Förderpreis bekam die ARD-Journalistin Sophie von der Tann für ihre Berichterstattung über den Israel-Gaza-Krieg.

Nach Sendern unterschieden konnte das ZDF mit zwölf Preisen am meisten abräumen. Sieben Preise gingen an die ARD, je zwei an RTL und die Streamingdienste Disney+ und Prime Video sowie je ein Preis an ProSiebenSat.1, Magenta TV und Welt TV. (afp/mp)