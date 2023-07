Hamburger Senatorin vom Rad gerammt- Krankenhaus!

Sie war mit dem E-Bike auf dem Weg ins Rathaus, als es passierte: Hamburgs Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (49, SPD) ist bei einem Unfall vor rund einer Woche schwer verletzt worden. Gegen die 33-jährige Unfallverursacherin wird jetzt ermittelt.

Am Montag vor einer Woche war Pein gegen 17 Uhr mit dem E-Bike unterwegs von ihrer Behörde in Wilhelmsburg. Ziel: das Rathaus in der Innenstadt. An der Kreuzung Willy-Brandt-Straße/Brandstwiete wurde die Senatorin von einem Ford erfasst, der nach links abbiegen wollte und ihr die Vorfahrt nahm. Pein wurde dabei von ihrem Rad geschleudert. Dies bestätigten die Polizei und ein Sprecher der Stadtentwicklungsbehörde der MOPO. Die „Bild” berichtete zuerst.

Hamburger Senatorin bei Unfall schwer verletzt

Wie schwer sich Pein verletzt hat, darüber möchte die Behörde keine Auskunft geben. Allerdings musste die Senatorin eine ganze Woche im Krankenhaus in St. Georg verbringen. Sie selbst erinnere sich nach Angaben der Behörde nicht an den Unfall.

Die Polizei ermittle gegen die 33-jährige Autofahrerin wegen mutmaßlicher fahrlässiger Körperverletzung. Warum sie Pein die Vorfahrt nahm, ist laut Polizei noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Karen Pein hätte eigentlich am kommenden Montag ihren Sommerurlaub angetreten, nun muss sie die Zeit wohl zum Auskurieren nutzen. „Wir gehen davon aus, dass sich die Senatorin schnell und vollständig erholt”, heißt es aus der Stadtentwicklungsbehörde.