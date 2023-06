Hamburger Schuhhändler insolvent – weitere Schließungen drohen

Erst vor wenigen Tagen hat der Hamburger Schuhhändler Görtz einen neuen Investor gefunden. Doch das verhindert Medienberichten zufolge offenbar nicht, dass das insolvente Unternehmen weitere Filialen schließen muss.

Görtz hat offenbar die Mietverträge für insgesamt 19 Läden gekündigt. Das berichtet das Branchenmagazin „Textilwirtschaft“. Vor allem große und kostenintensive Standorte in Städten wie Aachen, Köln, Frankfurt, München oder Münster seien von dem Schritt betroffen.

Hamburg: Schuhkette Görtz drohen neue Schließungen

Die Schließungen könnten bis Ende Juli erfolgen. Das Unternehmen wollte sich gegenüber der „Textilwirtschaft“ nicht zum Thema äußern. Derzeit betreibt Görtz noch rund 70 Filialen.

In Hamburg gibt es noch sieben Läden des Schuhhändlers, der sich seit Ende des vergangenen Jahres in einem Insolvenzverfahren befindet. Möglich, dass die Zahl in der Hansestadt bald sinkt: Offenbar steht die Filiale im Wandsbek Quarree auf der Kippe. Das berichtet das „Hamburger Abendblatt“.

Die anderen Hamburger Standorte gelten dagegen als sicher – zumindest vorerst. (fbo)