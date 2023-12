Hamburger S-Bahnhof: Frau prügelt mit Glasflasche auf Mann ein

Gewaltvoller Start in den Feiertag: Am frühen Sonntagmorgen soll eine Frau am S-Bahnhof Wilhelmsburg einen Mann mit einer Glasflasche mehrmals angegriffen und ihn verletzt haben. Doch als die Polizei eintraf, waren die beiden nicht gerade kooperativ …

Der Vorfall ereignete sich gegen 4.30 Uhr morgens, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die 46-Jährige soll mit einer Glasflasche mehrmals auf einen 51 Jahre alten Mann losgegangen sein, der dabei auf dem Bahnsteig zu Boden stürzte. Dann soll die Frau versucht haben, ihn an der Kleidung zu ziehen, berichtet die Polizei. Auf dem Gleis hielt gerade eine S-Bahn.

Hamburg: Frau hatte 2,39 Promille intus

Mehrere Zeugen riefen die Polizei – die beiden Beteiligten verhielten sich den Angaben nach aber wenig kooperativ. Der Mann hatte eine leichte Schnittwunde an der Hand davongetragen, lehnte eine Behandlung aber ab. Beide wurden vorübergehend auf eine Wache gebracht.

Bei einer Alkoholkontrolle wurde bei der Frau ein Wert von 2,39 Promille festgestellt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Frau ist Kolumbianerin, der Mann Spanier. Die Hintergründe der Attacke sind noch unklar. Die Bundespolizei ermittelt. (ncd)