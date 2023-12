Diese Frau ist eine Überzeugungstäterin. Eine Fotografin, die nicht nur dokumentiert, nicht nur abbildet, was sie sieht, nein. Marily Stroux ist eine fotografische Aktivistin, eine, die Position bezieht, Partei ergreift – was zur Folge hatte, dass sie als angeblich „bedeutende Person innerhalb der linksextremistischen Szene“ fast 30 Jahre vom Verfassungsschutz überwacht wurde.

Diese Frau ist eine Überzeugungstäterin. Eine Fotografin, die nicht nur dokumentiert, nicht nur abbildet, was sie sieht, nein. Marily Stroux ist eine fotografische Aktivistin, eine, die Position bezieht, Partei ergreift – was zur Folge hatte, dass sie als angeblich „bedeutende Person innerhalb der linksextremistischen Szene“ fast 30 Jahre vom Verfassungsschutz beobachtet wurde. Nun hat sie einen Bildband über die besetzte Hafenstraße herausgebracht.

Das Buch trägt den Titel „Wir werden noch tanzen“. Es beschäftigt sich mit Leben und Alltag in der Hafenstraße von 1983 bis 1995. Ganz bewusst verzichtet Stroux dabei auf die ausführliche Darstellung gewaltsamer Auseinandersetzungen mit der Polizei – davon gab’s ermüdend viele … Vielmehr zeigt das Buch einen ganz persönlichen Blick auf das, was die Dokumentaristin in der Hafenstraße begeistert, gerührt und wütend gemacht hat – Momentaufnahmen eines in der Realität erprobten Traums von einem anderen Leben.

Marily Stroux‘ Vater war engster Mitarbeiter von Ministerpräsident Karamanlis

Keiner war bei den jahrelangen Konflikten um die Hafenstraße näher dran als sie: Fotografin und Aktivistin Marily Stroux. privat Keiner war bei den jahrelangen Konflikten um die Hafenstraße näher dran als sie: Fotografin und Aktivistin Marily Stroux.

Marily Stroux ist Griechin, stammt aus einer gutbürgerlichen Familie, wuchs im noblen Athener Vorort Psychiko auf und besuchte eine Elite-Mädchenschule. Ihr Vater war Journalist, ab 1954 Pressechef und engster Mitarbeiter des damaligen Ministerpräsidenten (und späteren Staatspräsidenten) Konstantinos Karamanlis. Nach dem Militärputsch 1967 verließ die Familie Griechenland und siedelte in die Schweiz über, wo Marily als Flugbegleiterin arbeitete und nebenbei mit dem Fotografieren anfing. Damals war sie noch, wie sie selbst sagt, eine ziemlich unpolitische junge Frau.

Das könnte Sie auch interessieren: Der Mann, den die Nazi-Agenten quer durch Europa jagten

Das änderte sich erst in Hamburg, wohin sie 1978 der Liebe wegen kam. Sie heiratete den Theaterregisseur Stephan Stroux. Im selben Jahr kam Tochter Salinia zur Welt. „Es war die Zeit der Pershing-II-Raketen und von Tschernobyl, als ich mir darüber Gedanken zu machen begann, in was für einer Welt mein Kind aufwächst. Ich schloss mich der Anti-AKW-Bewegung an und da ich kaum Deutsch sprach, nutzte ich die Fotografie, um mich auszudrücken.“

marily stroux Der Herbst 1987. Die Hafenstraßen-Bewohner ahnen, dass eine Räumung kurz bevorsteht, und demonstrieren Kampfeswillen. Gut, dass es am Ende nicht zur Schlacht kommt. Der Herbst 1987. Die Hafenstraßen-Bewohner ahnen, dass eine Räumung kurz bevorsteht, und demonstrieren Kampfeswillen. Gut, dass es am Ende nicht zur Schlacht kommt.

marily stroux Nach dem Ehrenwort von Bürgermeister Klaus von Dohnanyi (SPD) legen die Hafenstraßen-Sympathisanten die Pflastersteine, die als Wurfgeschosse dienen sollten, wieder zurück. Nach dem Ehrenwort von Bürgermeister Klaus von Dohnanyi (SPD) legen die Hafenstraßen-Sympathisanten die Pflastersteine, die als Wurfgeschosse dienen sollten, wieder zurück.

marily stroux Diese alte Dame mischte bei jeder Demo mit: Hier schreit sie einen Polizisten an. Diese alte Dame mischte bei jeder Demo mit: Hier schreit sie einen Polizisten an.

marily stroux Die Dächer sind ein Rückzugsort: Dort wird gefeiert oder der Sonnenuntergang angeschaut. Die Dächer sind ein Rückzugsort: Dort wird gefeiert oder der Sonnenuntergang angeschaut.

marily stroux Großdemo für den Erhalt der Hafenstraße: Demonstranten und Polizei steht sich gegenüber. Großdemo für den Erhalt der Hafenstraße: Demonstranten und Polizei steht sich gegenüber.

Marily Stroux lernte Günter Zint kennen, einen berühmten Hamburger Pressefotografen, und arbeitete mit ihm in dessen Agentur „Panfoto“ zusammen. „Von Günter habe ich gelernt, meine Arbeit mit einem politischen Blick zu umhüllen und die eigene Perspektive sichtbar zu machen. Auch wenn meine Mutter sich gewünscht hätte, ich würde Blumen und Kinder fotografieren, standen die sozialen Themen im Mittelpunkt meiner Arbeit.“

Die unpolitische junge Frau wurde erst in Hamburg politisiert

Die Polizei hat bei einer Räumung Tränengas versprüht. Einer der Bewohner hat sich deshalb eine Gasmaske aufgesetzt. marily stroux Die Polizei hat bei einer Räumung Tränengas versprüht. Einer der Bewohner hat sich deshalb eine Gasmaske aufgesetzt.

So war es beinahe logisch, dass Marily Stroux auf die Besetzer der Hafenstraße stieß. Gleich zu Beginn luden die Bewohner sie ein, Leben und Arbeiten in den Hafenstraßen-Häusern mit ihrer Kamera zu dokumentieren. Das tat sie und blieb. Sie verstand sich fortan als Teil des Projekts und begann die Realität, wie sie sie wahrnahm, mit der Kamera festzuhalten. Kein anderer Fotograf war so nah dran wie sie.

Dass sie dadurch ins Visier des Verfassungsschutzes geriet, erfuhr Stroux 2016 durch Zufall. Damals hatte sie die Absicht, die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen. Ihr Anwalt riet ihr, angesichts ihrer Vergangenheit zunächst beim Landesamt für Verfassungsschutz nachzufragen, ob dort etwas gegen sie vorliegt. Das tat sie und erhielt die Auskunft, über sie seien Daten im nach­rich­ten­dienst­li­chen In­for­ma­ti­ons­sys­tem Nadis der Ver­fas­sungs­schutz­be­hör­den von Bund und Län­dern er­fasst worden. Es lägen Er­kennt­nis­se vor, die den Ver­dacht be­grün­deten, dass Stroux sich „zu­min­dest seit 1988 an Ak­ti­vi­tä­ten links­ex­tre­mis­ti­scher Be­stre­bun­gen be­tei­ligt“ habe. Daraufhin zog Stroux vors Verwaltungsgericht und erreichte nach vierjährigem Rechtsstreit 2020 einen Vergleich: Die Verfassungsschützer mussten alle Daten löschen.

Das könnte Sie auch interessieren: In dieser Villa residierte Hamburgs schlimmster Massenmörder

Auch heute noch, inzwischen 73 Jahre alt, ist Marily Stroux eine engagierte Fotografin und Aktivistin. Sie lebt in Hamburg und auf Lesbos und beschäftigt sich in erster Linie mit der Flüchtlingsfrage. Zuletzt veröffentlichte sie den Kurzfilm „The Olive Tree“ über Flüchtlinge, die auf Lesbos stranden. 2017 brachte sie das Buch „Shooting Back“ heraus – eine fotografische Antwort auf ihre fast 30-jährige Beobachtung durch den Verfassungsschutz.

Marily Stroux hat ein Buch geschrieben: „Wir werden noch tanzen – Leben und Alltag in der Hafenstraße 1983-1995.“ Mit Texten von Monika Sigmund, Simone Beate Borgstede und Claus Petersen. 144 Seiten, ca. 200 Farb- und S/W-Abbildungen, Hardcover, Junius-Verlag, 34 Euro Olaf Wunder Marily Stroux‘ Buch: „Wir werden noch tanzen – Leben und Alltag in der Hafenstraße 1983-1995.“ Mit Texten von Monika Sigmund, Simone Beate Borgstede und Claus Petersen. 144 Seiten, ca. 200 Farb- und S/W-Abbildungen, Hardcover, Junius-Verlag, 34 Euro

„Wir werden noch tanzen – Leben und Alltag in der Hafenstraße 1983-1995.“ Fotos von Marily Stroux mit Texten von Monika Sigmund, Simone Beate Borgstede und Claus Petersen. 144 Seiten, ca. 200 Farb- und S/W-Abbildungen, Hardcover, Junius-Verlag, 34 Euro