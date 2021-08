Hamburger Reederei: Kinder-Verbot auf neuem Luxus-Kreuzfahrtschiff

Urlaub nur für Erwachsene auf der „Hanseatic Spirit“ der Hapag-Lloyd Cruises: Das Expeditionsschiff, das im Spätsommer von Hamburg nach Lappland fahren wird, erweitere „das Angebot als drittes Schwesterschiff speziell im Expeditionsbereich für Gäste ab 18 Jahren“, teilt die Pressesprecherin der Reederei, Karen Schmidt, mit.

„Junge Gäste haben andere Bedürfnisse und Anforderungen an Reisegestaltung und Experten-Begleitung als Gäste, die bereits sehr Reise- und zum Teil Expeditions-erfahren sind und ihr Wissen vertiefen möchten“, erzählt Reederei-Chef Julian Pfitzner der „Bild“.

Die luxuriöse „Hanseatic Spirit“ ist 138 Meter lang und kann bietet Platz für bis zu 230 Passagiere.

Hamburger Reederei Hapag Lloyd: Wo „Junge Entdecker“ an Bord dürfen

„Mit unseren zukünftig fünf Schiffen im Luxus- und Expeditionssegment bieten wir ein breites Angebot über alle Altersgruppen hinweg“, erklärt Schmidt. So seien auf den Kreuzfahrtschiffen „MS Europa“ und „MS Europa 2“ Kinder sehr gerne gesehen.

Das könnte Sie auch interessieren: Hapag-Lloyd Glänzende Geschäfte trotz Corona-Jahr

Auf den Expeditionsschiffen „Hanseatic Nature“ und „Hanseatic Inspiration“ seien unter anderem Reisen für Kinder ab sechs Jahren möglich. Dazu biete das Unternehmen für Kinder und Jugendliche von 10 bis 17 Jahren speziell kreierte „Reisen für junge Entdecker“ an.

Allerdings nimmt der kinderlose Urlaub auf Kreuzfahrtschiffen zu. So reisen zum Beispiel jetzt an Bord der „Spirit of Discovery“, des neuen Schiffs der britischen Reederei Saga Cruises, nur noch Erwachsene ab 50 Jahre. (am)