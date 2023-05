Hamburger Reeder Bertram Rickmers stirbt nach Sturz in seiner Villa

Der wohl bekannteste Reeder Deutschlands, Bertram Rickmers, ist tot. Das berichten verschiedene Medien. Demnach ist er in der Nacht zu Montag, am Geburtstag seiner Frau, schwer gestürzt und seinen Verletzungen erlegen.

Der Unternehmer wurde 71 Jahre alt. In Bremerhaven geboren, fuhr er zunächst auf der „Peter Rickmers“ zur See, studierte Jura und Volkswirtschaft und gründete 1984 in Hamburg seine eigene Reederei B. Rickmers GmbH & Cie. KG.

Gerichtsverfahren nach Unternehmenspleite läuft noch

2017 ging die schließlich insolvent, auch Jahre später befindet sich die Milliardenpleite noch in juristischer Klärung. Die Rickmers Holding hatte sich ihre Schiffe, wie auch andere Reedereien, durch Anleger finanzieren lassen, lieh sich bei ihnen 2013 insgesamt 275 Millionen Euro und versprach dafür Zinsen in Höhe von 8,85 Prozent.

Die Rickmers Holding hatte den Wert ihrer Schiffe jedoch zu hoch angesetzt, konnte sie in der Schifffahrtskrise auch immer schlechter vermieten und letztlich die Forderungen nicht mehr bedienen. Nachdem dann auch die HSH Nordbank zurückzog, folgte die Insolvenz. Insgesamt wurden von den Gläubigern des Unternehmens nach Gerichtsangaben Forderungen von mehr als 1,1 Milliarden Euro angemeldet.

Das könnte Sie auch interessieren: Flohmarkt-Fund: Die verschollenen Akten des berühmten Sex-Forschers

Den Ausgang der Verfahren wird Bertram Rickmers, der inzwischen ein neues Unternehmen gegründet hatte, jetzt nicht mehr miterleben. Den Medienberichten zufolge starb er am 60. Geburtstag seiner Frau Franziska, nachdem er die Treppe in der Familienvilla hinuntergestürzt war.

Die „Bild“ zitiert aus einer Nachricht an die Mitarbeiter seiner „Asian Spirit Steamship Company“ (ASSC): „Wir sind tieftraurig über den Verlust dieses leidenschaftlichen Hanseaten, rastlosen Reeders, fürsorglichen Familienvaters und engagierten Bürgers Hamburgs.“ Rickmers hinterlässt drei Kinder und fünf Enkel. (prei/dpa)