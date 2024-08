„Megaaaaa!“: Miniatur Wunderland räumt in Ranking ab – Betreiber jubeln

Große Auszeichnung für die Mini-Welt: Das Miniatur Wunderland in der Hamburger Speicherstadt wurde zur beliebtesten Sehenswürdigkeit Deutschlands gekürt. Die Betreiber sind darüber mehr als erfreut.

„Es ist eine immense Ehre, diese besondere Auszeichnung zum insgesamt sechsten Mal entgegennehmen zu dürfen“, sagt Frederik Braun, der zusammen mit seinem Bruder Gerrit das Miniatur Wunderland aufgebaut hat. Die Auszeichnung sei einfach nur „megaaaaa“.

Hamburger Miniatur Wunderland: Beliebteste Sehenswürdigkeit Deutschlands

Ausgezeichnet wurde das Miniatur Wunderland durch die DZT, der von der Bundesregierung beauftragten Marketingorganisation für das Reiseland Deutschland. Hierfür wurden internationale und nationale Touristen befragt, die über ihre bevorzugten Destinationen in Deutschland abstimmen konnten.

Das Miniatur Wunderland landet vor dem Europa-Park in Rust (Baden-Württemberg) auf Platz 2, dem Phantasialand in Brühl (Nordrhein-Westfalen) auf Platz 3 und dem Nürburgring in Rheinland-Pfalz auf dem 4. Platz. Schloss Neuschwanstein (Bayern) landet auf Platz 11.

Der neue Monaco-Abschnitt im Miniatur Wunderland. Der Touristenmagnet in der Hamburger Speicherstadt wurde zur beliebtesten Sehenswürdigkeit Deutschlands gekürt.

Dass ihr Herzensprojekt wiederholt zur beliebtesten Sehenswürdigkeit Deutschlands gekürt wurde, sei „eine riesige Bestätigung für all die harte Arbeit und Liebe, die unser Team täglich in das Wunderland steckt“, sagt Frederik Braun.

Sein Zwillingsbruder Gerrit ergänzt: „Unsere Vision war es immer, einen Ort zu schaffen, der Menschen jeden Alters verzaubert und zum Träumen einlädt. Dass wir diese Vision mit dem Wunderland so erfolgreich umsetzen konnten und dafür auch noch so viel Wertschätzung erfahren, erfüllt uns mit großer Dankbarkeit.“ (mp)