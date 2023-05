Im Drogenrausch: Frau soll Partner Messer in die Leber gerammt haben

Hat eine 31-Jährige ihrem Lebensgefährten ein Messer in die Leber gerammt? Am Freitag muss sich die Angeklagte V. vor dem Amtsgericht Mitte am Sievekingplatz (Neustadt) verantworten.

Der Frau werden gefährliche Körperverletzung sowie tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Am 14. Dezember 2022 soll sie im Streit ihrem Lebensgefährten in die Leber gestochen und ihn dadurch schwerverletzt haben.

Prozess in Hamburg: Frau muss sich verantworten

Die Angeklagte und der Geschädigte waren als ukrainische Flüchtlinge gemeinsam in einem Hotel an der Alsterdorfer Straße untergebracht. Nach dem Konsum von Alkohol und Cannabisprodukten waren beide in Streit geraten, so die Staatsanwaltschaft.

Unmittelbar nach der Tat soll V. eine Bekannte informiert und gemeinsam mit dieser an der Hotelrezeption einen Rettungswagen alarmiert haben. Nach ihrer vorläufigen Festnahme soll die Angeklagte am Polizeikommissariat einen Beamten bespuckt und versucht haben, ihm in die Hand zu beißen. (elu)