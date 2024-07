Hamburger Verkehrsachse am Wochenende komplett gesperrt

Die Köhlbrandbrücke ist in die Jahre gekommen und muss daher regelmäßig gewartet und repariert werden. An diesem Wochenende ist es wieder so weit – die Verkehrsachse ist deshalb für mehrere Tage komplett gesperrt.

Wie die Hamburg Port Authority am Mittwoch mitteilte, wird die Brücke vom kommenden Freitag (22 Uhr) bis Montag (5 Uhr) vollständig gesperrt.

Eine Umleitung ist ausgeschildert. In Richtung Westen führt diese vom Roßdamm über die Hohe-Schaar-Straße, den Moorburger Hauptdeich und die Waltershofer Straße auf die Finkenwerder Straße. In Richtung Osten geht es genau andersherum. (mp)