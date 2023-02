Trauer um Hamburger Juwelier: Hellmut Wempe ist tot

Der Unternehmer Hellmut Wempe ist tot. Er starb am Sonntag, 29. Januar, in seiner Heimatstadt Hamburg, wie eine Sprecherin der Gerhard D. Wempe GmbH mitteilte. Bekannt wurde er durch den internationalen Erfolg seines Uhren- und Schmuckhandels.

Hellmut Wempe ist „friedlich im Alter von 90 Jahren eingeschlafen“, meldet die Hellmuth D. Wempe GmbH am Donnerstag. „Er war ein Charakter für sich und erreichte mit kaufmännischen Visionen, viel Empathie und einem Hang zur Perfektion etwas Einmaliges.“ Mit diesen Worten verabschiedet sich das Uhren- und Schmuckunternehmen von seinem ehemaligen Leiter. Das „Abendblatt“ berichtete zuerst.

Unter Hellmut Wempe wurde das Schmuckunternehmen weltweit erfolgreich

Hellmut Wempe leitete das ursprünglich 1878 in Elsfleth an der Weser gegründete Familienunternehmen von 1963 bis 2003. Nach Hamburg eröffnete er zahlreiche Filialen etwa in Berlin, Frankfurt, Köln, Stuttgart und München. Später folgten Wempe-Geschäfte im Ausland, etwa in Paris, Wien, London und Madrid. Seit 1980 bietet „Wempe“ sogar Schmuck an der Fifth Avenue in New York an.

2006 wird Hellmut Wempe mit dem „Lifetime Award“ des Handelsverbands Deutschland (HDE) ausgezeichnet, 2015 mit dem „Hamburger Gründerpreis der Hamburger Sparkasse“. Seit 2013 ist seine Tochter Kim-Eva (60) die geschäftsführende Gesellschafterin von „Wempe“, leitet das Unternehmen mit seinen inzwischen 30 Niederlassungen. Auch ihre Kinder Scott Hellmut (26) und Chiara Marie (24) haben schon Anteile. (lbo/dpa)