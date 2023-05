Heute geht es los: Alle Highlights des Hafengeburtstags im Überblick

Der Hafengeburtstag gehört zur Stadt wie Fischbrötchen und Elbbrücken. Auf Einlaufparade, Schlepperballett und Feuerwerk freuen sich groß und klein. Die MOPO hat für Sie einen Überblick über die wichtigsten Programmpunkte zum 834. Hafengeburtstag erstellt.

Gottesdienst: Traditionsreicher Start in den Hafengeburtstag

Traditionell ist der Internationale Ökumenische Eröffnungsgottesdienst der Auftakt zum Hafengeburtstag. Im Michel werden zahlreiche Geistliche aus der ganzen Welt sowie Hauptpastor Alexander Röder und Moderator Ingo Zamperoni erwartet. Der gesamte Gottesdienst wird mit einem musikalischen Rahmenprogramm abgerundet.

Freitag 13 Uhr bis 14 Uhr

Einlaufparade: Ein Fest gleich zu Beginn

Die Eröffnung des Hafengeburtstags mit 250 Schiffen: Die große Einlaufparade ist ein Muss für alle Maritim-Fans. Angeführt wird die Einlaufparade von der Fregatte Hamburg. Mit dabei sind auch majestätische Großsegler, Traditions- und Museumsschiffe, Schiffe der Marine, des Zolls sowie Motor-und Segelyachten. Den besten Blick gibt’s von den Landungsbrücken.

Freitag 15 Uhr bis 16 Uhr

Die Einlaufparade gehört zu einem der Hafengeburstag-Highlights.

Schlepperballett: In diesem Jahr mit echten Tänzern

Das Schlepperballett ist ein Klassiker des Hafengeburtstags – Tausende Zuschauer:innen bewundern, wie koordiniert die Schlepper auf der Elbe zu bekannten Melodien aus Klassik, Pop und Filmmusik „tanzen“. In diesem Jahr gibt es eine Neuerung: Erstmals wird das Schlepperballett auf einer schwimmenden Bühne von Tänzerinnen und Tänzern des vom Hamburger Ehrenbürger John Neumeier gegründeten Bundesjugendballetts begleitet.

Samstag 15 Uhr bis 15.45 Uhr

Nach zwei Jahren Pandemie-Pause konnte das traditionelle Schlepperballett 2022 wieder stattfinden. Jonas Walzberg/dpa Nach zwei Jahren Pandemie-Pause konnte das traditionelle Schlepperballett 2022 wieder stattfinden.

Open Ships: Rauf aufs Schiff!

Wie sieht es eigentlich auf dem Deck eines Schiffes der Wasserschutzpolizei aus? Das können Sie ganz einfach auf dem Hafengeburtstag herausfinden – denn viele der „schwimmenden Gäste“ können besichtigt werden. Auch auf die historischen Schiffe im Museumshafen Oevelgönne und im Traditionsschiffhafen können Sie einen Blick werfen. Rund 70.000 Besucherinnen und Besucher nutzen jährlich die Open Ship-Angebote auf dem Hafenfest. Eine Übersicht aller teilnehmenden Schiffe finden Sie hier. Teilweise sind die Besichtigungen kostenpflichtig.

Freitag bis Sonntag, je nach Schiff

Harbour Beatz: Elektroparty an der Elbe

Party, Beats – und Elbblick: Das Elektro-Festival Harbour Beatz ist neben den Landungsbrücken beim Strand Pauli. Tagsüber bietet das Gelände auf einer Fläche von rund 2000 Quadratmetern eine entspannte Atmosphäre mit Food- und Lifestyle-Ständen. Abends verwandelt sich die Open-Air-Tanzfläche in eine bunte Feierlocation. Weitere Infos und das Programm finden Sie hier.

Freitag und Samstag 10 Uhr bis 0 Uhr, Sonntag 10 Uhr bis 21 Uhr

Harbour Pride: Vielfalt feiern

Hamburg ist bunt – und auch der Hafengeburtstag wirbt für eine offene Gesellschaft und Toleranz für die queere Community. Bei der Harbour Pride am Fischmarkt gibt es ein vielfältiges Programm mit Unterhaltung, Gastronomie und Info-Ständen sowie eine Bühne mit Music-Acts und Performances: Gute Stimmung garantiert! Das Programm finden Sie hier.

Freitag und Samstag 15 Uhr bis 0 Uhr, Sonntag 15 Uhr bis 19 Uhr

Länderpartnerschaft Südkorea: Kultur in der Hafencity erleben

Südkorea war bereits 2005 Länderpartner beim Hafengeburtstag – und auch in diesem Jahr gibt es ein vielfältiges Programm im Rahmen eines Korea-Festivals an der Kehrwiederspitze. Die Besucher:innen können Kampfkunst- und Musikvorstellungen besuchen und auch koreanisches Essen probieren. Die Programmübersicht finden Sie hier.

Es gibt übrigens insgesamt rund 250 gastronomische Stände beim Hafengeburtstag. Rund ein Drittel bieten vegetarische und vegane Kost an.

Freitag 14 Uhr 23 Uhr, Samstag 13.30 Uhr bis 22.30 Uhr, Sonntag 13 Uhr bis 20 Uhr

Concerts on Screens: Das Best-of der Elphi

Konzerte mit Outdoor-Kino-Flair: Das können Sie vor der Elbphilharmonie erleben. Ein Best-of von Mitschnitten aus dem Konzerthaus wird auf einer 32 Quadratmeter großen Videowand gezeigt. Die Bandbreite ist groß, Konzerte aus Klassik, Jazz, Rock und Popmusik sind zu sehen. Der Eintritt ist kostenlos. Platz gibt es für rund 500 Besucher:innen. Zudem können Sitzkissen gegen Pfand ausgeliehen werden. Eine Programmübersicht finden Sie hier.

Freitag 10 Uhr bis 23 Uhr, Samstag 10 Uhr bis 20 Uhr, Sonntag 10 Uhr bis 18 Uhr

Feuerwerk: Leuchtspektakel über dem Wasser

Bunte Farben am Nachthimmel über der Elbe: Das Feuerwerk ist ein beeindruckendes Spektakel. Es wird gegenüber den Landungsbrücken auf der Freifläche neben dem Musicaltheater aufgebaut. Begleitet von Musik lässt sich so der Tag mit einem Glas Sekt oder Orangensaft wunderbar ausklingen – und auch für die kleinen Besucher des Hafengeburtstags sicherlich ein Highlight.

Samstag, ab 22.30 Uhr

Zahlreiche Menschen verfolgen an den Landungsbrücken während des Hamburger Hafengeburtags ein Feuerwerk über dem Kreuzfahrtschiff „Aida Perla".

Auslaufparade: Tschüs, Hamburg!

Am Sonntag ist der Hafengeburtstag schon wieder zu Ende – doch nicht ohne großes Abschiedsfest! Die Schiffe, die bei der Einlaufparade dabei sind, werden dann auch wieder vom Hafen auslaufen und „Tschüss und bis bald!“ sagen.

Sonntag, 16.30 bis 17.30 Uhr

Hafengeburtstag: Mit der App den Überblick behalten

Im ganzen Gewusel den Überblick zu behalten, kann ganz schön schwierig werden. Hier hilft die Hafengeburtstagsapp! Mit Hafenplan, Wasserprogramm und Co. können die Besucher:innen schnell und mobil auf die wichtigsten Infos zurückgreifen. Besonders praktisch: Die Merkliste, um sich die persönlichen Highlights zu notieren. Die App finden Sie hier.