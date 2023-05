Hamburg bekommt einen neuen Beachclub: Im ehemaligen „Hamburg del Mar“ an den Landungsbrücken eröffnet am Freitag das „Sonnendeck St. Pauli“. Das Motto der Betreiber: Ein Treffpunkt für alle – statt Dresscode und Champagner-Lounge. Auch Familien sind willkommen. Der MOPO haben Björn Hansen (44) und Kevin Hartjen (31) schon verraten, was auf der Speisekarte steht.

Noch wird ordentlich gewerkelt im ehemaligen „Hamburg del Mar“. Doch zum Hafengeburtstag am 5. Mai soll das „Sonnendeck St. Pauli“ eröffnen – zumindest ein bisschen. „Wir öffnen ab Freitag den Teil, der schon fertig ist. Den kompletten Beachclub dann erst Ende Mai“, sagt Björn Hansen zur MOPO.

An den Landungsbrücken: Wo früher das „Hamburg del Mar“ zu finden war, eröffnet Freitag das „Sonnendeck St. Pauli“. Patrick Sun An den Landungsbrücken: Wo früher das „Hamburg del Mar“ zu finden war, eröffnet Freitag das „Sonnendeck St. Pauli“.

Gemeinsam mit Kevin Hartjen hat der 44-Jährige vom Bezirk Mitte den Zuschlag erhalten, um hier, auf dem Parkdeck nahe der Brücke 10, einen Strandclub zu betreiben. Hansen ist in der Veranstaltungsbranche selbstständig. Hartjen ist Gastronom, arbeitete auch schon als Restaurantfachmann in Tim Mälzers „Bullerei“.

„Sonnendeck St. Pauli“: Ein Großteil von Hamburgs neuem Beachclub ist überdacht

„Wir haben mit diesem Beachclub wirklich das Sahnestückchen dieser Stadt abbekommen“, sagt Björn Hansen. „Dieser Blick auf das Wasser und die Schiffe ist großartig. Und wir arbeiten an einem Konzept, dass wirklich allen Altersgruppen gefallen könnte.“ Das Sonnendeck soll ohne Dresscode auskommen. Die Erwachsenen trinken einen Latte Macchiato in der Hängematte mit Blick auf den Hafen. Die Kinder können mit Eimer und Schaufel im Sand buddeln. „Das ist hier ja wie eine riesige Sandkiste“, sagt Hansen. Hunde dürfen mitgebracht werden, aber nur an der Leine.

„Bei den Speisen achten wir auf regionale und saisonale Zutaten“

Was den neuen Betreibern noch wichtig ist? „Nachhaltigkeit“, sagt Björn Hansen. Die Holztische wurden aus alten Gerüstbohlen gebaut. Aus ausrangierten Seecontainern wurden Bars, Lager- und Toilettenräume. Eine Solaranlage soll den Energiebedarf des Clubs decken. „Bei den Speisen achten wir auf regionale und saisonale Zutaten“, so Hansen. „Es wird Klassiker wie Pommes mit verschiedenen Toppings geben. Und unsere ,Hafentasche‘, ein Pita-Brot mit Fleisch und Fisch, aber auch in veganen und vegetarischen Varianten.“ Auf der Getränkekarte stehen deutsche Weine, Bier, Softdrinks und Cocktails.

Bis zu 800 Gäste haben im „Sonnendeck“ Platz. Und – besonders wichtig in Hamburg – ein Großteil des Beachclubs ist überdacht, damit auch bei Schmuddelwetter gefeiert werden kann.

Soft Opening am 5.5. (große Eröffnung am 24.5.), Mo-Fr ab 12 Uhr und Sa-So ab 11 Uhr, www.sonnendeck-stpauli.de