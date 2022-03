Hamburger gründen mehr Firmen – höchster Wert seit 2008

Hamburgerinnen und Hamburger zeigten sich im vergangenen Jahr so gründungsfreudig wie seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr. Mehr als 5000 neue Betriebe wurden 2021 in der Hansestadt gegründet. Auch Schleswig-Holstein vermeldete einen positiven Trend.

Exakt 5107 Betriebe wurden 2021 in Hamburg gegründet, 14,3 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Das teilte das Statistikamt Nord am Mittwoch mit. Damit erreichte Hamburg den höchsten Wert an Neugründungen seit 2008 (damals: 5311).

In Hamburg-Mitte gibt es die meisten Gründungen

Als eine mögliche Ursache für den Anstieg machten die Statistiker:innen Nachholeffekte in Folge der zurückgenommenen Corona-Einschränkungen aus. Bei 70 Prozent aller neuen Gewerbeanmeldungen handelte es sich demnach um Einzelunternehmen. Zu 34,5 Prozent stammten diese Anmeldungen von Frauen, die damit den höchsten Anteil seit 2012 erreichten (damals: 34,6 Prozent).

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Mit einem Anteil von 28,8 Prozent sank die Zahl der Neuanmeldungen durch Gewerbetreibende mit ausländischer Staatsangehörigkeit auf den niedrigsten Stand seit 2008. Unter den Bezirken lag Hamburg-Mitte mit 1854 Gründungen klar an der Spitze. Dort wurden 6,2 Betriebe je 1000 Einwohner:innen gegründet.

Das könnte Sie auch interessieren: Gründung trotz Pandemie? Eine Hamburger Musical-Schule zeigt wie das geht

Das stärkste Wachstum verzeichnete das Statistikamt im Bezirk Hamburg-Nord. Dort sprangen die Gründungen im Vorjahresvergleich um 28,9 Prozent auf insgesamt 808 nach oben. Nur im Bezirk Eimsbüttel gab es 2021 einen leichten Rückgang um minus 2,4 Prozent auf 535 Gründungen.

Wie das Statistikamt weiter mitteilte, nahmen die Betriebsaufgaben in Hamburg um 7,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Insgesamt überstiegen die Gründungen die Aufgaben allerdings um mehr als 3000 Gewerbeanzeigen.

Hamburg: Auch Betriebsaufgaben sind 2021 gestiegen

Auch für Schleswig-Holstein verzeichneten die Statistiker:innen 2021 einen Zuwachs der Betriebe. 3982 wurden im vergangenen Jahr gegründet, 7,0 Prozent mehr als noch 2020. Besonders im ersten Halbjahr wurden viele Gründungen angezeigt, im dritten und vierten Quartal entwickelte sich der Trend im Vorjahresvergleich dagegen rückläufig.

Insgesamt wurden 2021 knapp 1000 Betriebe mehr gegründet als aufgegeben. Mit Blick auf die Einwohnerzahl gab es die meisten Gründungen im Kreis Nordfriesland (2,2 je 1000 Einwohner:innen, in Neumünster (1,7) und im Kreis Stormarn (1,7). Am Ende der Rangliste steht der Kreis Plön mit 0,9 Gründungen je 1000 Einwohner:innen.