Hamburger Flughafen: In 13 Fällen gesucht! Betrügerin (31) am Gate gestellt

Fuhlsbüttel –

Aus-getrickst! An der Flughafenkontrolle in Hamburg wurde am Donnerstagvormittag eine 31-Jährige nach jahrelanger Fahndung gestellt. Gegen sie laufen zahlreiche Ausschreibungen zur Festnahme, wegen Betrugs in der gesamten Bundesrepublik.

Am Donnerstagvormittag wurde eine 31-jährige Deutsche im Terminal 1 des Hamburger Flughafens von einer Streife der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Fahndungsüberprüfung stellten die Beamten fest, dass die Frau bereits seit einiger Zeit zur Fahndung ausgeschrieben war. So war sie in 13 (!) Fällen von verschiedenen Staatsanwaltschaften aus dem gesamten Bundesgebiet gesucht, da sie unbekannten Aufenthalts war.

Betrügerin am Flughafen geschnappt: Sie muss in den Knast

Grund der Fahndungsnotierungen sind zahlreiche Betrugsdelikte. Außerdem bestanden zwei Ausschreibungen zur Festnahme. Die Staatsanwaltschaft München I hatte im Juni 2016 die Untersuchungshaft der Frau angeordnet. Die Dame ist dringend tatverdächtig, Ende 2015 über das Internet eine hochwertige Damenhandtasche verkauft zu haben, ohne die bezahlte Ware auszuliefern. Die zweite Ausschreibung ist von der Staatsanwaltschaft Hamburg vom August 2017. Auch hier wird der Frau Betrug vorgeworfen.

In Hamburg wurde die Frau jetzt wegen Betrugs in zwei Fällen zu einer Geldstrafe in Höhe von 135 Tagessätzen zu jeweils 10 Euro verurteilt, ersatzweise zu einer Freiheitsstrafe von 135 Tagen. Zusätzlich kommen Kosten in Höhe von 170 Euro hinzu. Da die Frau das Geld nicht aufbringen konnte, wurde sie von den Beamten in die Untersuchungshaftanstalt Hamburg gebracht. (mdo)