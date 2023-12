Hamburger Entertainer-Legende: Rüdiger Wolff ist gestorben

Sänger, Schauspieler, Komponist, Moderator – Rüdiger Wolff war ein Vielseitigkeitstalent, ein wahrer Entertainer. Nun ist der Wahlhamburger nach langer Krankheit im Alter von 70 Jahren verstorben.

Der Schauspieler, Komponist und Moderator Rüdiger Wolff ist bereits am 14. Dezember in Hamburg verstorben. Das berichtet unter anderem das „Hamburger Abendblatt“. Wolff wurde 70 Jahre alt.

Rüdiger Wolff war ein Entertainer-Talent: Im NDR-Fernsehen moderierte er jahrelang das Unterhaltungsmagazin „Aktuelle Schaubude“. Ab 2000 bekam er mit „Wunderschöner Norden“ dann seine eigene Fernsehreihe.

Wolff feierte auch als Schauspieler Erfolge: So war er auf zahlreichen Theaterbühnen, wie dem Ohnsorg Theater in Hamburg, zu sehen. Auch beim „Großstadtrevier“ oder im „Tatort“ spielte er mit.

Geboren wurde Wolff am 30. Mai 1953 in Eckernförde. Seine Kindheit verbrachte er in Flensburg, bevor ihn sein Weg nach Hamburg führte, wo er an der Universität und im Hamburgischen Schauspielstudio studierte.

2014 machte Wolff seine Erkrankung an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) bekannt. Die Krankheit führt zur Muskellähmung und – meist binnen weniger Jahre – zum Tod. Wie das „Abendblatt“ berichtet, soll Rüdiger Wolff am 8. Januar auf dem Ohlsdorfer Friedhof im Kreise seiner Familie beigesetzt werden. (mwi)