Kult-Schauspielerin Ingrid Steeger ist tot

Deutschland trauert um eine beliebte Schauspielerin: Ingrid Steeger ist kurz vor Weihnachten gestorben. Die gebürtige Berlinerin wurde 76 Jahre alt. Bekannt wurde sie vor allem durch die ARD-Serie „Klimbim“ (1973-1979).

Ingrid Steeger ist am Freitag im Krankenhaus in Bad Hersfeld gestorben. Zunächst hatte die „Bild“ darüber berichtet. Vor einigen Tagen sei Steeger, die in der hessischen Kreisstadt in einem Pflegeheim lebte, aufgrund eines Darmverschlusses eingeliefert worden. Noch am Freitagmorgen hatte die „Bild“ berichtet, dass es Steeger wieder besser gehe – die Schauspielerin soll der Zeitung selbst gesagt haben, dass sie „noch heute“ entlassen werde.

Ingrid Steeger: „Klimbim“ machte sie zum TV-Star

1947 kam Ingrid Steeger in Berlin als Ingrid Anita Stengert zur Welt. Als junge Erwachsene arbeitete sie zunächst als Sekretärin, ehe sie als Fotomodell und Darstellerin in Softsex-Filmen bekannt wurde.

Als „Horror-Tochter“ Gaby Klimbim wurde Ingrid Steeger ab 1973 einem Millionen-Publikum bekannt. (Archivbild) picture alliance / Horst Ossinger Als „Horror-Tochter“ Gaby in der Reihe „Klimbim“ wurde Ingrid Steeger ab 1973 einem Millionenpublikum bekannt.

Den Durchbruch brachte Steeger die ARD-Klamaukserie „Klimbim“. Ab 1973 war sie in fünf Staffeln als Gaby zu sehen. An Ingrid Steegers Seite spielten so prominente Namen wie Elisabeth Volkmann (†70) oder Peer Augustinski (†74) mit.

Das könnte Sie auch interessieren: Gunther Emmerlich überraschend gestorben: Es war das Herz!

Gemeinsam mit Iris Berben stand Steeger außerdem für die Comedy-Reihe „Zwei himmlische Töchter“ (1978) vor der Kamera. Ab 2004 folgte für einige Jahre eine Neuauflage der TV-Nummernrevue auf der Theaterbühne. Im Kino war Ingrid Steeger zuletzt 2006 in der Komödie „Goldene Zeiten“ zu sehen, gemeinsam mit Wotan Wilke Möhring, Ralf Richter und Alexandra Neldel.

Seit 2020 lebte Ingrid Steeger in Bad Hersfeld. Dort stand sie noch 2019 bei den dortigen Festspielen für eine Inszenierung von Franz Kafkas Roman „Der Prozess“ auf der Bühne. 2022 hatte die Schauspielerin als Folge gesundheitlicher Schwierigkeiten in ein Pflegeheim ziehen müssen.