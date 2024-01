Sahra Wagenknecht bekommt prominente Hamburger Unterstützung

Am kommenden Montag soll in der Bundespressekonferenz in Berlin die Parteigründung des „Bündnis Sahra Wagenknecht“ offiziell gemacht werden. Mit auf dem Podium sitzt dann auch der Hamburger Ex-Bundestagsagebordnete Fabio de Masi.

Gemeinsam mit Sahra Wagenknecht, Amira Mohamad Ali, Christian Leye, Thomas Geisel und Shervin Hagsheno wird Fabio de Masi an dem Termin teilnehmen, wie aus dem Terminkalender der Bundespressekonferenz hervorgeht. Der 43 Jahre alte de Masi soll der Partei als Mitglied angehören, berichtete der „Spiegel“.

Bis 2021 saß Fabio de Masi für Die Linke im Bundestag. 2022 verließ der Deutsch-Italiener die Partei mit einem lauten Knall. Er wolle nicht mehr „für das eklatante Versagen der maßgeblichen Akteure in dieser Partei in Verantwortung genommen werden, die eine große Mehrheit der Bevölkerung im Stich lassen, die eine Partei braucht, die sich für soziale Gerechtigkeit und Diplomatie überzeugend engagiert“, schrieb de Masi damals auf der Plattform Twitter (heute X).

Innerhalb der Linkspartei wurde de Masi zum Wagenknecht-Lager gezählt. Bei der 54-Jährigen war er früher als wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt und gründete gemeinsam mit ihr 2018 die Plattform „Aufstehen“.

Ab 2014 saß Fabio de Masi für Die Linke in Parlamenten: zunächst bis 2017 im Europaparlament und ab 2017 über die Hamburger Landesliste im Bundestag. Während dieser Zeit erwarb sich der 43-Jährige den Ruf als Finanz- und Wirtschaftsexperte. Speziell als scharfer Kritiker von Bundeskanzler Olaf Scholz und dessen Rolle im Cum-Ex-Skandal und der Wirecard-Affäre machte sich de Masi auch bundesweit einen Namen.