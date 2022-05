Hamburger Burger-Kette führt „9-Euro-Ticket“ ein

Im Sommer kreuz und quer durchs Land, so oft man will und wohin man will. Der Ansturm auf das „9-Euro-Ticket“ der Deutschen Bahn ist schon jetzt, vor dem offiziellen Start am 1. Juni, groß. Diesen Hype nutzt die Hamburger Burger-Kette „Peter Pane“ nun für sich – und führt das „Genuss-Ticket“ ein.

Sich kreuz und quer durch das gesamte Burger-Angebot essen: So lautet das Motto im Juni bei „Peter Pane“. Bei der PR-Aktion, aus aktuellem Anlass, gibt‘s den ganzen Monat lang alle Burger für maximal 9 Euro pro Stück –zumindest von Montag bis Freitag zwischen 11 und 15 Uhr. „Wir blicken mit großer Dankbarkeit und Demut auf die herausfordernde Zeit der vergangenen zwei Jahre zurück“, sagt „Peter Pane“-Geschäftsführer Patrick Junge. „Der Zusammenhalt hat uns alle berührt und nun ist es an der Zeit, wieder etwas zurückzugeben.“

Bei einem Gewinnspiel auf der Rückseite der „Genuss-Tickets“ gibt es eine Reise nach Rügen und Sylt zu gewinnen. Letztere Insel ging ja schon durch die Medien, weil sie sich als äußerst beliebtes Ziel der 9-Euro-Ticket-Nutzer herauskristallisiert hat und sich schon auf den großen Ansturm vorbereitet.