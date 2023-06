Um Kinder zu schützen: Viel befahrene Straße in Hamburg wird verkehrsberuhigt

In Eimsbüttel gilt auf einer viel befahrenen Straße bald nur noch Tempo 30. Autofahrer:innen sollen nach einem Beschluss der Politik zum Schutz der Kinder vom Gas gehen. Doch eine letzte Hürde gilt es noch zu überwinden.

Zwischen der Fruchtallee und der Osterstraße soll der Heußweg in Zukunft zur Tempo-30-Zone werden. Die Fraktionen der Grünen und der SPD verschafften am Donnerstag einem entsprechenden Antrag der Linken die notwendige Mehrheit in der Bezirksversammlung.

Hamburg: Heußweg soll Tempo-30-Strecke werden

Konkret geht es der Linksfraktion um die Sicherheit der Kindertagesstätten am Heußweg 3 und am Heußweg 25, die sich genau im Bereich zwischen Fruchtallee und Osterstraße befinden. Zudem gibt es dort jeweils einen Zugang zu einer Grundschule und zu einer Sportanlage, hinzu kommt der Unnapark mit einem Spielplatz.

Tempo 50 halten die Politiker:innen in diesem Bereich als Regelgeschwindigkeit für falsch. Es gebe „immer wieder Fahrerinnen und Fahrer, die unbedingt noch eine Ampel bei Grün erreichen wollen“, heißt es im Antrag. Dabei sei es durch die vergangene Novellierung der Straßenverkehrsordnung (StVo) einfacher geworden, in so einem Bereich Tempo 30 einzuführen.

„Es sind immer wieder die kleinen Dinge in den Bezirken, welche die Lebensqualität der Bewohner:innen verbessern können. Umso mehr freue ich mich, diese beständig auf der Tagesordnung der entsprechenden Ausschüsse behandeln zu lassen. Oft, wie auch bei diesem Antrag, mit einem erfreulichen Ergebnis“, sagt Peter Gutzeit von der Linksfraktion Eimsbüttel.

Unklar ist allerdings noch, ab wann das neue Tempolimit auf dem Heußweg gilt. Zunächst muss noch die Polizei dem Beschluss der Bezirksversammlung zustimmen.