Wann der USA-Direktflug ab Hamburg endlich kommen soll

Von Hamburg in die USA – das ist bislang nicht möglich, zumindest nicht ohne Zwischenstopp. Doch geht es nach Hamburgs Flughafenchef, soll ein Direktflug über den „großen Teich“ schon in absehbarer Zeit kommen.

„Ich bin mir sicher, dass es in den nächsten zwei bis drei Jahren die ein oder andere Verbindung nach Amerika geben wird“, sagte der Geschäftsführer des Hamburger Airports, Christian Kunsch, dem „Hamburger Abendblatt“.

Hamburger Airport: Neuer Jet soll für Direktverbindungen in die USA sorgen

In der Vergangenheit seien Direktverbindungen in die USA eingestellt worden, weil die eingesetzten Großraumflugzeuge wohl nicht mehr profitabel gewesen seien. „Das Problem: Aus Hamburg ist genug Nachfrage für diese Strecken da, auf der anderen Seite aber nicht. Die Amerikaner kennen vor allem Berlin, Frankfurt und München – Hamburg ist international nicht so bekannt“, so Kunsch.

Christian Kunsch, der neue Chef vom Hamburger Flughafen (Archivbild) picture alliance/dpa/Flughafen Hamburg | Oliver Sorg Christian Kunsch, der neue Chef vom Hamburger Flughafen (Archivbild)

Doch jetzt hätten mehrere amerikanische Airlines den Airbus-Jet A321XLR bestellt, der 8700 Kilometer nonstop fliegen könne und deutlich kleiner sei als die Großraumjets. „Entsprechend kann er einfacher hoch ausgelastet werden und profitabel sein“, so Christian Kunsch. Der Hamburger Flughafen sei nun mit mehreren amerikanischen Airlines im Gespräch. Das größte Potenzial habe New York. Boston, Toronto, Miami und Atlanta seien ebenfalls attraktiv.

Das könnte Sie auch interessieren: Fliegen wie ein Superstar: Neue Airline bietet Luxus ab Hamburg

Darüber hinaus will der Hamburger Flughafenchef Verbindungen in den Osten weiter ausbauen: „Potenzial sehen wir noch bei Strecken, um Freunde, Bekannte und Verwandte zu besuchen. Zielgruppe sind also Menschen, die hier leben und in ihre Heimat wie Türkei, Georgien und den Irak reisen wollen. Diese Strecken laufen wirklich gut. Ich gehe davon aus, dass in dem Bereich noch ein paar Strecken dazukommen werden.“ (mp)