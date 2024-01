Fliegen wie ein Superstar: Neue Airline bietet Luxus ab Hamburg

Es gibt ab Februar eine neue Flugverbindung zwischen Hamburg und München. Sie soll luxuriöser als ein Linienflug und billiger als ein Privatflug sein. „Semi-Private“ nennt die Betreiberin, die Travelcoup Swiss AG, das Angebot.

In einer Maschine des Typs Embraer ERJ 145 will die Airline drei Tage die Woche zwischen München und Hamburg fliegen. Der Flug beinhaltet einen Check-In in den Privatterminals der Flughäfen. In den Flugzeugen soll es 22 First-Class-Sitzplätze, W-LAN sowie besonders gute Verpflegung geben. Das kostet: Ein Ticket gibt es One-Way ab 356 Euro.

Hamburg Airport: Neue Verbindung nach München

Die neue Verbindung soll erst einmal nur ein Test sein. Nur drei Wochen lang, insgesamt neunmal, werden die Jets in die Luft steigen.

