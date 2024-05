Flughafen Hamburg: Billigflieger bringt Ziele für Winterfans und -muffel zurück

Vom Hamburger Flughafen aus gibt es ab dem Winter vier neue Strecken – die Billigairline Eurowings bietet schon bald neue Reiseziele von der Hansestadt aus an.

So kehrt ab dem 4. November mit Nürnberg ein laut Flughafen beliebtes Direktziel für Geschäftsreisende zurück in das Hamburger Streckennetz. Zumindest für die Leute, die nicht gerne mit dem Zug fahren. Sechs Mal pro Woche gibt es Flüge in die Großstadt in Bayern.

Neue Strecken vom Hamburger Airport ab Winter

Ab dem 22. Dezember fliegt Eurowings außerdem zwei Mal in der Woche nach Rovaniemi in Finnland. Die Hauptstadt Lapplands ist als die Heimat des Weihnachtsmannes bekannt.

Ebenfalls zwei Mal in der Woche geht es ab dem 12. Januar 2025 ins finnische Kittilä. Wer es lieber wärmer mag, kann aber auch in den Wintermonaten nach Thessaloniki. Die griechische Stadt ist für ihre lebendige Kultur und spannende Geschichte bekannt und wird ab dem 27. Oktober zwei Mal wöchentlich angeflogen. (mp)