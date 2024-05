Die Ohrfeige war so kräftig und schallend, dass man erst mal baff dastand: Als Steuerzahler in Hamburg würde er sich fragen, ob dieser Hafen jedes Jahr mehrere 100 Millionen Euro Steuergeld wert ist – und ob all die Grundstücke am Wasser mit bezahlbaren Wohnungen besser genutzt wären als mit Containerterminals. Das sagte der Chef der zweitgrößten Reederei der Welt. Klatsch. Und den Verantwortlichen im Hafen werden die Ohren geklungen haben.

Die Ohrfeige war so kräftig und schallend, dass man erst mal baff dastand: Als Steuerzahler in Hamburg würde er sich fragen, ob dieser Hafen jedes Jahr mehrere 100 Millionen Euro Steuergeld wert ist – und ob all die Grundstücke am Wasser mit bezahlbaren Wohnungen besser genutzt wären als mit Containerterminals. Das sagte der Chef der zweitgrößten Reederei der Welt. Klatsch. Und den Verantwortlichen im Hafen werden die Ohren geklungen haben.

Vincent Clerc ist der Boss bei der dänischen Reederei Maersk. Und er hat durchaus ein paar geschäftliche Gründe, den Hamburger Hafenmachern vors Schienbein zu treten. Da ist die Maersk-Beteiligung in Hamburgs Konkurrenz Bremerhaven. Und da ist der HHLA-Deal der Stadt mit dem Maersk-Rivalen MSC. Aber eigentlich spricht er im Interview mit der „Zeit“ nur aus, was schon seit Jahren recht eindeutig im Raum steht. Und nichts schmerzt bekanntlich so sehr wie die Wahrheit.

Hamburgs Hafen erinnert manchmal ein bisschen an den HSV. Ein Absteiger mit ruhmreicher Vergangenheit. Eigentlich fest verankert im Herzen der Hamburger. Projektionsfläche für viele emotionale Wünsche und Erwartungen. Immer überzeugt davon, eigentlich an die Spitze zu gehören. Nie verlegen um die Ambitionen. Nur mit den schlüssigen Zukunftsstrategien und den gelieferten Fakten, da hapert’s.

MOPO Die neue WochenMOPO – jetzt jeden Freitag am Kiosk!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Koks-Rausch in Hamburg: Bekenntnisse eines Konsumenten und der Hilferuf der Bar-Betreiber

– Hamburger Hafen: Auslaufmodell oder doch zukunftsfähig?

– Interview: Ex-Bahn-Chef Rüdiger Grube über seinen Aufstieg aus ärmsten Verhältnissen in Moorburg

– 20 Seiten Sport: St. Paulis Sportchef Bornemann im exklusiven Interview & alles zum Boss-Beben beim HSV

– 28 Seiten Plan7: Die besten Tipps für jeden Tag

Hamburgs Hafen stagniert oder schrumpft

Die Verkündung von Rückgängen beim Container-Umschlag sind inzwischen Ritual. Auch in anderen relevanten Bereichen: Hamburg stagniert oder schrumpft.

Dass die Stadt nicht kämpfen würde, das kann man ihr nicht vorwerfen. Das Sisyphus-Projekt Elbvertiefung verschlingt Milliarden. Es wird gebaggert um jeden Preis, um einen Fluss schiffbar für Container-Riesenpötte zu machen, die ohne den gewaltigen Aufwand auf Sand festsäßen wie träge Seehunde. Die A26-Ost, die die Laster-Kolonnen anbinden soll, wird Milliarden verschlingen. Jetzt soll für weitere Milliarden eine extrahohe Köhlbrandbrücke gebaut werden, damit die Mega-Frachter auch in die hinteren Ecken des Hafens vorstoßen können.

Hamburg: Elbvertiefung laut Umweltschützern „Akt der Verzweiflung“

Das kann man für vorausschauende Politik halten. Und für Investitionen in die Zukunft eines Schlüssel-Punkts für Wohlstand und Wertschöpfung in ganz Deutschland. Clerc kommentierte die Frage der „Zeit“ nach der Sinnhaftigkeit der neuen Brücke hingegen so: Wenn er sich dazu auch noch äußere, werde das Eis für ihn noch dünner. „Ich lass das lieber.“

Wenn man den Umweltverbänden glaubt, ist die Elbvertiefung nichts weiter als ein Akt der Verzweiflung. Kaum ein Schiff nutze die garantierten und mühsam erarbeiteten Tiefen aus, die es in Bremerhaven, kaum 100 Kilometer entfernt, einfach so und ganz natürlich gibt. Das Rennen um das Container-Geschäft, das über Jahrzehnte bei der Hafenpolitik im Fokus stand, scheint verloren. Der Abstand zu Rotterdam und Antwerpen ist riesig. Hapag-Lloyd verlagert ab dem nächsten Jahr weiteren Umschlag an die Tiefwasser-Konkurrenz in Wilhelmshaven und Bremerhaven.

Dort gibt es zudem noch vollautomatisierte Prozesse, die die Abwicklung der Container-Transfers günstiger und verlässlicher machen.

Experten: Hamburger Hafen braucht neue Geschäftsmodelle

Die strategische Ausrichtung der Stadt war stets darauf bedacht, Umsatz und Wirtschaftskraft in der Stadt zu halten. Pläne für Allianzen mit den Küstenhäfen ließ man vor vielen Jahren scheitern. Auch wenn die Experten schon damals ankündigten, was inzwischen Realität ist: Der Hafen braucht neue Geschäftsmodelle. Aber während das alte Kerngeschäft verlässlich zerbröselt, wirken die Pläne für grüne Technologien und den Umbau zum Energy-Hub noch immer wie Science Fiction.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgs Barkassenbetreiber: Guter Saisonstart – aber auch Sorgen

Und auch viele der großen Investitionen („Elbvertiefung!“) wirken noch immer eher, als hechele man den alten Ideen hinterher, anstatt auf neue Konzepte zu setzen.

Bedeutung des Hamburger Hafens schrumpft

Die Bedeutung des Hafens schrumpft. Das heißt natürlich nicht, dass er verschwinden wird. Das sagt auch Clerc. Hamburg bleibe ja ein wichtiger europäischer Hafen. Das klingt aber auch wie: einer von vielen.

Höchste Zeit, wenn es nicht sogar schon zu spät ist für zündende Ideen. Sonst läuft’s am Ende wirklich auf Wohnungsbau hinaus.