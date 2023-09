Hamburger Agentur verantwortlich für Pannen-Clip der CDU

Nicht nur, dass im neuen Imagefilm der CDU anstatt des Deutschen Reichstags versehentlich der Präsidentenpalast in Tiflis (Georgien) zu sehen ist, nun kommt heraus: Die Hamburger Agentur „Guru“ hat das Video erstellt. Einer der Gesellschafter ist ausgerechnet CDU-Politiker Marcus Weinberg (56).

In dem rund einminütigen Werbevideo zeigt die CDU ihr neues Logo und dazu einige Bilder, die offenbar für die Werte der Partei stehen sollen. Doch ein Gebäude sorgte für Verwirrung: Eine langgezogene Fassade mit Glaskuppel, ähnlich dem deutschen Reichstag. In Wahrheit handelt es sich dabei aber um den Präsidentenpalast in Tiflis. Das Versehen sorgte für reichlich Spott im Netz.

CDU-Politiker Marcus Weinberg wollte sich nur ungern zum Pannen-Clip äußern. Dennis Williamson CDU-Politiker Marcus Weinberg wollte sich nur ungern zum Pannen-Clip äußern.

Die Agentur „Guru“ aus Hamburg hat den Pannen-Film produziert. Einer ihrer Gesellschafter: Marcus Weinberg. Der CDU-Politiker wurde 2005 Mitglied des Deutschen Bundestages, war seit 2014 familienpolitischer Sprecher, verlor jedoch bei der Bundestagswahl 2021 sein Abgeordnetenmandat.

Marcus Weinberg: „Nicht am operativen Geschäft beteiligt“

Die MOPO erreichte Marcus Weinberg im Zug. Reden wollte er über die Peinlich-Panne ungern und sagte nur: „Ich habe den Film vorher nicht gesehen. Ich bin Partner in der Agentur, aber nicht am operativen Geschäft beteiligt.“