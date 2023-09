Spott nach Reichstags-Panne – CDU reagiert mit Käseglocke

Eigentlich will sich die CDU mit ihrem neuen Parteidesign aus dem Umfragetief retten, doch das geht nach hinten los: Ein fetter Patzer im neuen Werbeclip der Partei sorgt zurzeit für Spott im Netz. In einer Sequenz wird der Präsidentenpalast von Georgien eingeblendet, der offensichtlich mit dem Reichstag in Berlin verwechselt wurde. Jetzt reagiert die CDU auf die Panne – und bekommt wieder ihr Fett weg.

In dem rund einminütigen Werbevideo zeigt die CDU ihr neues Logo und dazu einige Bilder, die offenbar für die Werte der Partei stehen sollen. Doch ein Gebäude sorgt für Verwirrung: Eine langgezogene Fassade mit Glaskuppel, ähnlich dem deutschen Reichstag. In Wahrheit handelt es sich dabei aber um den Präsidentenpalast in Tiflis.

Werbevideo der CDU sorgt für Spott

„Oh man, es ist wahr, im neuen Image-Film der CDU ist nicht der Reichstag, sondern der Präsidentenpalast von Georgien zu sehen, und keiner bei denen hat es gemerkt“, schreibt die Linkenabgeordnete Anke Domscheit-Berg auf X (ehemals Twitter). „Ich wüsste ja gern, ob da eine KI beteiligt war.”

Oh man, es ist wahr im neuen #ImageFilm der #CDU ist nicht der Reichstag, sondern der #Präsidentenpalast von #Georgien zu sehen, u KEINER bei denen hat es gemerkt überzeugt Euch selbst: https://t.co/hGEx0W5KgS

Ich wüsste ja gern, ob eine #KI daran beteiligt war! pic.twitter.com/R8DcK7psno — Anke DomscheitBerg @ankedb@social.linksfraktion.de (@anked) September 20, 2023

Der Grünen-Abgeordnete Konstantin von Notz schreibt zu dem Clip: „Es hat eine gewisse Logik, dass diejenigen, die glauben, das hier sei der Reichstag, glauben, dass Berlin und Kreuzberg nicht Deutschland sind.”

„Es wird nur schlimmer”: CDU reagiert mit Käseglocke

Die CDU versucht am Mittwochmittag bei „X“ die Panne mit Humor zu überspielen: „Hey Community, großen Dank für Eure zahlreichen Hinweise! Wir hatten echt viele Kuppeln zur Auswahl und haben uns jetzt für die einzig richtige entschieden.“ Dazu zeigen sie Bilder der beiden Gebäude, sowie von einer Käseglocke und der Kuppel des Weißen Hauses in Washington.

Hey Community, großen Dank für Eure zahlreichen Hinweise! Wir hatten echt viele Kuppeln zur Auswahl und haben uns jetzt für die einzig richtige entschieden. pic.twitter.com/XPAVsBzLgX — CDU Deutschlands (@CDU) September 20, 2023

Doch so richtig gut kommt das bei den Nutzern nicht an: „Gott ist das peinlich! Gebt doch mal einen Fehler zu. War das eure KI? Wer hat es bei euch so abgenommen?“, schreibt ein Nutzer. „Es wird nur schlimmer“, schreibt ein anderer.

Zuvor sorgte schon das neue Logo für Spott: Die Deutschlandfarben in einer aufsteigenden Kurve mit türkisem Hintergrund, dazu in schwarzer Schrift „CDU”. Das Türkis erinnerte mehrere „X“-Nutzer an die österreichische Partei ÖVP. Die drei Balken der Kurve an das Adidas-Logo oder die Netzempfangsanzeige auf dem Smartphone. (mp)