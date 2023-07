Hamburg wird bunt – und Sie können mitmachen!

Hamburg strahlt in bunten Farben: Anlässlich des CSD werden in der Stadt Regenbogenfahnen gehisst – und auch Sie können Flagge für Diversität und Toleranz zeigen!

„Hamburg zeigt Flagge“ heißt die Aktion, die am vergangenen Montag gestartet ist. Die ersten Regenbogenfahnen sind in der City zu sehen – in den nächsten Tagen kommen dann noch viele dazu.

„Wir werden Flaggen entlang der Kunstmeile, in der HafenCity und auf dem Gerhart-Hauptmann-Platz hissen“, so Oliver Greve von dem Verein Hamburg Pride.

Auch die Haspa hat Regenbogenflaggen an der Filiale in der Innenstadt angebracht.

Am Freitag, den 28. Juli ist dann der offizielle Start von „Hamburg zeigt Flagge“: Eine große Regenbogenflagge wird am Rathaus gehisst – mittlerweile eine Tradition.

Weht ganz oben für Toleranz: Die Regenbogenflagge auf der Alten Post

An diesem Tag fällt dann auch der Startschuss für Behörden, Theater und öffentliche Einrichtungen. Auch Firmen und Privatpersonen sind dazu angehalten, sich an der Aktion zu beteiligen und Regenbogenflaggen zu hissen – zum Beispiel am Fenster oder Balkon.

„Hamburg zeigt Flagge" – und Sie können mitmachen!

Bis zum Montag, den 7. August, läuft die Aktion: Zwei Tage vorher, am 5. August, zieht die große CSD-Demo durch die Innenstadt.

Der Veranstalter rechnet mit 250.000 Teilnehmenden – eine riesige Party, die aber auch einen ernsten politischen Hintergrund hat: Das Motto in diesem Jahr lautet „Selbstbestimmung jetzt! Verbündet gegen Trans*feindlichkeit“. (elu)