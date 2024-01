Wildgehege Klövensteen macht für Wochen dicht – das steckt dahinter

Das Wildgehege Klövensteen ist vor allem am Wochenende ein beliebtes Ausflugsziel für Familien. Doch bald macht der Wildpark in Rissen für vier Wochen dicht – was steckt dahinter?

Vom 8. Februar bis voraussichtlich 7. März ist das Wildgehege Klövensteen geschlossen, teilte das Bezirksamt Altona mit. Grund für die Schließung sind unterschiedliche vorbereitende Arbeiten für größere Projekte, die im Laufe des Jahres anstehen. So sind zum Beispiel die Sanierung des Hauptwegs und der Bau einer neuen Uhu-Voliere geplant.

Trotz der Schließung bleibt die Aussichtsplattform beim Rotwild außerhalb des Wildgeheges weiterhin zugänglich. Als Alternative schlägt das Bezirksamt das an den Forst angrenzende Naturschutzgebiet Schnaakenmoor vor: Hier gebe es viele Vögel und auch Amphibien zu beobachten. (mp)