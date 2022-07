Eimsbüttler glücklich, Harburger nicht: So denken die Hamburger über ihre Parks

Frisbee spielen auf der Wiese, durch die Botanik spazieren oder mal einen Urlaubstag unter großen Bäumen vertrödeln, Hamburger lieben ihre Parks – allerdings nicht überall im gleichen Maße, wie nun eine Umfrage in den Stadtteilen zeigt. Wo ist Hamburgs schönster Park?

In Hamburg gaben 81 Prozent der Befragten an, dass sie (sehr) zufrieden mit dem Grünflächen-Angebot sind. Damit belegt die Hansestadt Platz 2 im bundesweiten Ranking.

67 Prozent gaben an, mindestens ein Mal in der Woche durch einen Park zu spazieren – vermutlich auch, weil für 80 Prozent der Hamburgerinnen und Hamburger die nächste Grünfläche nur maximal zehn Gehminuten entfernt liegt. Die Forsa-Umfrage ist im Auftrag des Bundesverbandes Landschafts-, Garten- und Sportplatzbau (BGL) durchgeführt worden.

Zufriedenheit mit Park-Pflege: Deutliche Unterschiede zwischen Eimsbüttel und Harburg

Bei der Zufriedenheit über die Pflege des Grüns gibt es jedoch deutliche Unterschiede bei den Stadtteilen: Während 65 Prozent der Eimsbüttlerinnen und Eimsbüttler angaben, (sehr) zufrieden zu sein mit der Parkpflege, waren es in Harburg nur 44 Prozent. Insgesamt gaben etwas mehr als die Hälfte aller in Hamburg Befragten an, (sehr) zufrieden mit der Pflege der Parks zu sein.

Das könnte Sie auch interessieren: Sommer in Hamburg? Das sind die Gratis-Freizeittipps

Und wo liegt nun Hamburgs schönste Grünfläche? Bei den Befragten liegt der Stadtpark mit 44 Prozent auf Platz 1, gefolgt von Planten un Blomen (28 Prozent) und dem Jenisch-Park (12 Prozent). Auf Platz 4 liegt der Alsterpark (8 Prozent), auf Platz 5 das Niendorfer Gehege (ebenfalls 8 Prozent) und auf Platz 6 der Altonaer Volkspark (6 Prozent). Es folgen der Ohlsdorfer Friedhof (5 Prozent), der Eichtalpark, der Hirschpark und der Öjendorfer Park (jeweils 4 Prozent).

Die Meinungsforscher befragten jeweils 1000 repräsentativ ausgewählte Menschen ab 18 Jahre in Berlin, Hamburg, München, Leipzig und Köln. (elu)