Hagel und Gewitter: Düstere Wetteraussichten für Hamburg

Von Frühlingswetter ist in Hamburg an diesem Wochenende noch nicht viel zu sehen – stattdessen gibt es Hagelschauer, Regen und Gewitter. So sind die Aussichten fürs Wochenende.

Am Samstagmittag ist das Wetter sehr wechselhaft: Ab und zu kommt die Sonne durch, teilweise hagelte es aber sogar. Am Nachmittag und am Abend rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Schauern und einzelnen Gewittern. Die Temperaturen betragen maximal zehn Grad. In der Nacht sinkt das Thermomenter auf bis zu drei Grad.

Wenn Sie am Sonntag einen Spaziergang machen wollen, sollten Sie auf keinen Fall einen Regenschirm vergessen: Denn laut den Meteorologen des DWD wird es einige Schauer geben – und auch Gewitter sind bei bis zu zehn Grad wieder möglich. Erst im Laufe des Montags wird das Wetter in Hamburg wieder besser. (mp)