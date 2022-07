Hamburg-Wetter: Die Hitze kommt später

Ein hochsommerliches Wochenende? Das wird in Hamburg wohl nichts. Die angekündigten hohen Temperaturen hatten sich bereits auf Sonntag und Montag verschoben – und nun dauert es wohl noch etwas länger. Bis zur Mitte der nächsten Woche können sich Liebhaber moderater Sommertemperaturen voraussichtlich noch freuen.

Die Erwärmung verschiebt sich ein bisschen nach hinten. Der Sonntag verläuft noch sehr verhalten: Der Meteorologe Alexander König geht momentan von Werten um die 22 Grad aus. „Am Montag würde ich von Temperaturen um die 25 oder 26 Grad ausgehen und am Dienstag und Mittwoch könnten wir dann eventuell auch die 30-Grad-Marke erreichen“, so König. Doch dies seien keine Extrem-Temperaturen.

Deutschland: Geht es nächste Woche steil nach oben?

Ansonsten erwartet Deutschland laut wetteronline.de nach dem Wochenende schweißtreibende Höchstwerte: „Ab dem Wochenwechsel erreicht uns trockenheiße Luft aus Südwesteuropa, die etwa bis zur Wochenmitte große Teile Deutschlands flutet“.

Doch die Berechnungen der Wettermodelle zeigen Varianzen in den Ergebnissen. Einige würden Spitzenwerte in Deutschland um die 35 Grad anzeigen, teilweise sogar über 40 Grad. Jedoch gebe es im Norden Varianten mit durchweg „angenehmen Temperaturen“, so die Information von wetteronline.de (sku)