Zweimal Top 10 in Deutschland! Die besten Wochenmärkte in Hamburg

Gesund, regional, persönlich: ein Besuch auf dem Wochenmarkt lohnt sich meistens. Das Kurzreiseportal kurz-mal-weg.de hat jetzt die besten zehn Märkte in Deutschland gesucht – und ist in Hamburg gleich zwei mal fündig geworden. Wo kann man in Hamburg am schönsten einkaufen?

Kurz-mal-weg.de hat insgesamt 190 Wochenmärkte in deutschen Großstädten unter die Lupe genommen und unter verschiedenen Gesichtspunkten bewertet. Neben der Anzahl der Marktstände und der Entfernung zum Hauptbahnhof wurden die Aspekte der Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und die Google-Bewertungen auf einer Skala von eins bis fünf Punkten bewertet.

Der beste in Hamburg: der Isemarkt

Auf dem bundesweiten Ranking liegt an erster Stelle der Viktualienmarkt in München. Positiv hervorgehoben wurden die große Auswahl von über 100 Marktständen und die kurze Entfernung vom Hauptbahnhof. Auf Platz 2 liegt der Bauern- und Erzeugermarkt Konstablerwache in Frankfurt.

Auf Platz 3 folgt ein Markt in Hamburg: der Isemarkt in Harvestehude zeichnet sich laut dem Kurzreise-Portal durch eine große Anzahl von 200 Ständen und eine durchschnittlichen Google-Bewertung von 4,7 Sternen aus. Der Markt liegt an der Isestraße und hat dienstags und freitags von 8.30 Uhr bis 14 Uhr geöffnet ­– ein Besuch lohnt sich!

Der Isemarkt in Harvestehude liegt auf dem Ranking der schönsten deutschen Wochenmärkte auf Platz 3.

In Deutschland auf Platz 10: der Fischmarkt auf St. Pauli

Der zehntbeste Wochenmarkt in Deutschland ist laut kurz-mal-weg.de der Fischmarkt auf St. Pauli. Der Markt besticht durch eine große Auswahl an Markständen und die Lage direkt an der Elbe. Durch die Corona-Pandemie musste der Fischmarkt für mehr als ein Jahr schließen und konnte anschließend nur in eingeschränkt wieder öffnen. Seit April können Besucher:innen den besonderen Flair wieder in den frühen Morgenstunden erleben. Der St. Pauli Fischmarkt liegt an der Elbstraße und ist sonntags von 5 Uhr bis 9 Uhr geöffnet.

Unter den 190 getesteten Märkten sind insgesamt 54 Märkte aus Hamburg. Neben dem Isemarkt und dem St. Pauli Fischmarkt wurden der Volksdorfer Wochenmarkt, der Wandsbeker Wochenmarkt, der St. Pauli Nachtmarkt, der Wochenmarkt Turmweg, der Wochenmarkt Goldbekufer, der Bio Wochenmarkt St. Georg, der Bio-Wochenmarkt HafenCity und der Großneumarkt mit mehr als elf Punkten bewertet. Eine Übersicht zu allen Testergebnissen der Hamburger Märkte finden Sie hier. (elu)

