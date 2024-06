Hamburg Wasser macht riesigen Umsatz – das ist der Grund

Der städtische Wasserversorger Hamburg Wasser hat im vergangenen Jahr überraschend gut verdient. Bei einem Umsatz von knapp 630 Millionen Euro erwirtschaftete das Unternehmen einen Überschuss von fast 110 Millionen Euro, wie die kaufmännische Geschäftsführerin Gesine Strohmeyer am Freitag sagte.

Das sei ein Plus von rund zwölf Prozent. Grund für den deutlich gestiegenen Ertrag seien unter anderem strukturelle Einsparungen und verschobene Projekte, vor allem gesunkene Rückstellungen aufgrund gestiegener Zinsen.

Während der Gewinn aus dem Trinkwasserverkauf in Höhe von knapp 44 Millionen Euro an die Stadt fließe, gehe der Überschuss aus dem Abwassergeschäft in Höhe von gut 65 Millionen Euro in die Rücklagen. Sie sollen für Investitionen genutzt werden, die Strohmeyer für die Jahre 2023 bis 2027 auf rund 1,4 Milliarden Euro bezifferte. (dpa/mp)