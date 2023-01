Hamburg: Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter und Sturm

In Hamburg wird es erneut ungemütlich: Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor starkem Gewitter und Sturmböen.

Das Unwetter zieht laut Warnmeldung des Deutschen Wetterdienstes von Nordwesten auf. Begleitend sind laut der Warnung schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 80 km/h (Windstärke 9) und 95 km/h (Windstärke 10) möglich.

Hamburg: Wetterdienst warnt vor Gewitter und Sturmböen

„Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr“, heißt es in der Warnung. „Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände.“

Die Gewitter-Warnmeldung gilt bis 18 Uhr. Bis 22 Uhr sind laut Deutschem Wetterdienst weiter Windböen mit Geschwindkeiten um 55 km/h (Windstärke 7), in Schauernähe und in exponierten Lagen Sturmböen um 65 km/h (Windstärke 8) möglich. Auch in der Nacht zum Mittwoch bleibt es windig.

Schon in den vergangenen Tagen gab es in Hamburg Warnungen vor stürmischem Wetter. (mp)