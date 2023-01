Wetterdienst warnt: In Hamburg wird es stürmisch

In Hamburg kann es am Montag ungemütlich werden: Der Deutsche Wetterdienst hat eine Warnmeldung veröffentlicht.

Danach können am Montag in Hamburg in der Zeit von zehn Uhr vormittags bis 20 Uhr am Abend Sturmböen auftreten. Dabei sind Windgeschwindigkeiten zwischen 70 km/h (Windstärke acht) und 85 km/h (Windstärke 9) möglich. Laut Warnmeldung treten die Sturmböen anfangs aus westlicher, später aus nordwestlicher Richtung auf.

„Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen“, heißt es in der Warnmeldung. „Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.“

Wetter in Hamburg: Regen am Montag

Am Montagvormittag fällt in Hamburg laut Deutschem Wetterdienst leichter Regen beim Temperaturen um die fünf Grad. Ab dem Mittag kann der Regen stärker werden. Mit Blick auf das Thermometer sind maximal sieben Grad drin. Auch am Dienstag und Mittwoch bleibt es laut Vorhersage in Hamburg regnerisch und windig. (mp)