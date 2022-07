Warnstreik bei der Lufthansa: Auch in Hamburg fallen Flüge aus

Wer am Mittwoch vom Helmut-Schmidt-Airport mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegen will, sollte sich vorher genau informieren: Denn der Streik der Lufthansa in Frankfurt und München betrifft auch Flugreisende in Hamburg. Bisher hat die Fluggesellschaft angekündigt, mehr als ein Dutzend Flüge in der Hansestadt zu streichen.

18 Flüge sind aufgrund des für Mittwoch angekündigten Verdi-Warnstreiks des Lufthansa-Bodenpersonals in Hamburg bereits abgesagt worden. Betroffen sind elf Flüge nach Frankfurt sowie sieben Flüge nach München, wie aus der Online-Abflugübersicht des Flughafens hervorgeht. Demnach wurde die gleiche Anzahl an Flügen von Frankfurt und München nach Hamburg gestrichen (Stand 12.30 Uhr).

Streik bei Lufthansa: 134.000 Passagiere betroffen

Die Lufthansa hat angekündigt, dass wegen des Warnstreiks am Mittwoch nahezu das gesamte Programm an ihren deutschen Drehkreuzen Frankfurt und München gestrichen werde. Insgesamt sollen mehr als 1000 Flüge ausfallen, das betrifft rund 134.000 Passagiere.

Die Gewerkschaft Verdi hat die rund 20.000 Bodenbeschäftigten zu flächendeckenden Arbeitsniederlegungen aufgerufen, um Druck in den laufenden Gehaltsverhandlungen aufzubauen. „Die frühe Eskalation nach nur zwei Verhandlungstagen in einer bislang konstruktiv verlaufenden Tarifrunde richtet enorme Schäden an“, sagte Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann. „Das betrifft vor allem unsere Fluggäste in der Hauptreisezeit. Und es belastet unsere Mitarbeitenden in einer ohnehin schwierigen Phase des Luftverkehrs zusätzlich stark.“

Das könnte Sie auch interessieren: Autoknacker vom Flughafen: Mit dieser Masche hatte er Erfolg

Betroffen sind neben den Drehkreuzen Frankfurt und München auch Düsseldorf, Hamburg, Berlin, Bremen, Hannover, Stuttgart und Köln. Der Lufthansa-Konzern unterhält dort meist kleinere Einheiten, die ihre Dienstleistungen auch anderen Airlines anbieten. Lufthansa warnte Umsteiger davor, ohne Anschlussflug an die deutschen Drehkreuze zu fliegen. Es bestehe die Gefahr, dass die Gäste dort für mehrere Stunden oder Tage nicht weiterreisen könnten.

Der ganztägige Ausstand soll laut Verdi am Mittwochmorgen um 3.45 Uhr beginnen. Aufgerufen sind ganz unterschiedliche Beschäftigtengruppen wie das Schalterpersonal, Flugzeugtechniker oder die Fahrer der riesigen Schlepper, die Flugzeuge am Flughafen auf die richtigen Positionen schieben. Ohne diese Dienstleistungen können die Jets ebenso wenig abheben wie ohne Piloten oder Kabinenpersonal. (dpa/mp)