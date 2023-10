Hamburg versucht sich heute an kuriosem Weltrekord

Aufwendige Kostüme, detailgetreues Make-up – beim Cosplay werden bekannte virtuelle Charaktere zum Leben erweckt: Vom 13. bis 15. Oktober können zahlreiche „Cosplayer“ und ihre Kostüme auf der Hamburger Videospiel-Messe „Polaris Convention“ in den Messehallen bewundert werden. Die verkleideten Fans wollen nun auch einen neuen Weltrekord aufstellen.

So viele Cosplayer wie nie an einem einzigen Ort – dieser Weltrekord soll am Sonntag (14 Uhr) auf der „Polaris Convention“ aufgestellt werden. Beim sogenannten Cosplay (zusammengesetzt aus „costume“ und „play“) stellen die Teilnehmer eine Figur aus einem Manga, Anime, Film oder Videospiel durch ein Kostüm und Verhalten möglichst originalgetreu dar.

Die Teilnehmer des „Cosplay-Contest“ auf der „Polaris Convention“ 2022. Hamburg Messe und Congress / Rolf Otzipka Die Teilnehmer des „Cosplay-Contest“ auf der „Polaris Convention“ 2022.

Das könnte Sie auch interessieren: Neben historischem Hamburger Gebäude entsteht jetzt dieser Klotz

Es würden also zahlreiche Superheldinnen und -helden, pixelige Retro-Charaktere oder fiese Schurken erwartet, teilten die Veranstalter mit. Auf der dreitägigen „Polaris Convention“ zeigen rund 200 Ausstellende verschiedene Angebote aus und für die Gaming-Welt vor. (dpa/mp)