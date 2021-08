Während der Profisport weitgehend normal seine Kreise zieht, hat der Amateurbereich mit den Einschränkungen der Pandemie stark zu kämpfen. Mit einer großen Kampagne und Gutscheinen für Gratis-Sport will Hamburg jetzt seinen Sportvereinen auf die Beine helfen.

Schon am heutigen Montag startet die Kampagne unter dem Motto „#sportVEREINtuns“. Die gemeinsame Aktion der Stadt Hamburg, des Hamburger Sportbunds und des Verbands für Turnen und Freizeit will für die Vorteile der Sportvereine werben. Dazu gehört neben Spaß in der Gemeinschaft und gesellschaftlichem Engagement auch ganz simpel: sportliche Betätigung.

Hamburg verteilt Gutscheine für Sportvereine

Hamburger:innen, die sich für den Beitritt zu einem Sportverein entscheiden, bekommen einen sogenannten Active-City-Starter-Gutschein. Der ist 80 Euro wert, kann über die Active-City-App heruntergeladen werden und gilt dann bis Ende Juni 2022.

In den kommenden Monaten soll die Kampagne in ganz Hamburg zu sehen und zu hören sein. Jeder Verein kann die Kampagne auch selbst nutzen, um mit dem eigenen Logo und einer eigenen Botschaft um Mitglieder:innen zu werben. Dringend notwendig scheint die Aktion jedenfalls zu sein: Während der bisherigen Pandemie hatten viele Vereine mit wirtschaftlichen Einschränkungen zu kämpfen. Bis zu 20 Prozent der Mitglieder gingen verloren.

Insgesamt stellt die Stadt zwei Millionen Euro für die Aktion zur Verfügung. „Seine volle Kraft entfaltet der Sport nur im Verein. Hier entsteht der soziale Zusammenhalt und wächst die Lebensqualität, die wir für eine gute Zukunft in unserer Stadt dringend brauchen. Deshalb wollen wir den Sportvereinen unserer Stadt jetzt wieder zu alter Stärke, und das heißt auch Mitgliederstärke, verhelfen“, sagte Sportsenator Andy Grote (SPD).

Ralph Lehnert, Vorstand des Hamburger Sportbunds, betonte: „Unsere Vereine haben in den letzten Monaten der Pandemie viel geleistet, und das trotz teils widriger Umstände. Sie haben abermals bewiesen, dass sie eine Stütze der Gesellschaft sind, dass Sport verbindet und der Verein ein Ort der Begegnung und des Miteinanders ist“.