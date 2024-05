Feiertagsverkehr: Staulage entspannter als befürchtet – trotz Hafengeburtstag

Trotz vieler gesperrter Straßen und trotz des Hafengeburtstages bleibt die Verkehrslage in Hamburg und Schleswig-Holstein entspannt. Wer in Richtung Ostsee unterwegs ist, muss sich aber auf Verzögerungen einstellen.

Das schöne Wetter am Feiertag zieht zahlreiche Spontan-Urlauber auf die Autobahn. An einigen Stellen in Schleswig-Holstein stocke der Verkehr wegen des Urlaubsandrangs, sagte ein Sprecher des ADAC am Donnerstag Mittag. Vor allem auf der A1 bei Ahrensburg und weiter im Norden an der Anschlussstelle Lübeck-Zentrum komme es für Reisende in Richtung Küste zu Verzögerungen.

Kein Verkehrsandrang in Hamburg – trotz Hafengeburtstag

Insgesamt sei die Lage aber entspannter als befürchtet, das Hauptchaos zur Feiertagszeit finde traditionell eher am Anreisetag Mittwoch statt. Trotzdem müssten sich Reisende auf durchschnittlich 20 bis 40 Minuten Verzögerung einstellen, wenn sie in Richtung Ostsee unterwegs seien.

In Hamburg blieb der erwartete Verkehrsandrang zum alljährlichen Stadtfest, dem Hafengeburtstag, am Mittag trotz vieler gesperrter Straßen zunächst noch aus. Das teilte eine Sprecherin der Verkehrsleitstelle der Polizei mit.

Die nennenswertesten Verkehrsbehinderungen gebe es demnach auf der A7 zwischen Hausbruch und Waltershof. Laut einem ADAC-Sprecher ist der Verkehrsandrang insgesamt am Mittag niedriger gewesen als an einem durchschnittlichen Werktag. (dpa/mp)