Hamburg trauert um Ehrenbürgerin Hannelore Greve

Hannelore Greve ist tot. Die Hamburger Ehrenbürgerin ist am Montag im Alter von 96 Jahren gestorben, wie der Senat am Nachmittag mitgeteilt hat. Am Rathaus wurde Trauerbeflaggung angeordnet.

„Hannelore Greve und ihr Ehemann Helmut Greve haben sich auf vielfältige Weise um Hamburg verdient gemacht. Sie haben bedeutende Bauwerke, wissenschaftliche Einrichtungen und kulturelle Projekte gefördert“, sagte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Mit Hannelore Greve verliere die Stadt „eine Ehrenbürgerin, die sich in Hamburg und über die Stadtgrenzen hinaus sehr für das Gemeinwohl engagiert hat.“

Tschentscher: Hannelore Greve hat sich um Hamburg verdient gemacht

„Hannelore Greve war eine Frau, die mit ihrer Großzügigkeit ein Vorbild war und bleiben wird. Von ihrem jahrzehntelangen Engagement haben unzählige Menschen in unserer Stadt ganz konkret profitiert – auf sozialem, wissenschaftlichem und kulturellem Gebiet. Sie gab viel für die Gemeinschaft und wird uns fehlen“, sagte Carola Veit (SPD), Präsidentin der Bürgerschaft.

Hannelore Greve wurde am 11. November 1926 in Wesel in Nordrhein-Westfalen geboren. Gemeinsam mit ihrem Mann Helmut (†94) gründete sie das Bauunternehmen „Helmut Greve Bau und Boden AG“. 1969 folgte ein eigenes Einrichtungshaus in der City Nord.

Das könnte Sie auch interessieren: „Imageschaden ist beträchtlich“: So verschwendet Hamburg Steuergeld

1988 gründete das Ehepaar Greve die „Hannelore und Helmut Greve Stiftung für Kultur und Wissenschaften“, 1995 folgte die „Hamburgische Stiftung für Wissenschaften, Entwicklung und Kultur Helmut und Hannelore Greve“. 2004 stiftete das Paar den „Hannelore-Greve-Literaturpreis“, der seitdem alle zwei Jahre vergeben wird.

2005 ernannte die Stadt Hamburg Hannelore und Helmut Greve zu Ehrenbürger:innen. 2008 erhielt Hannelore Greve das Große Bundesverdienstkreuz. Die Universität Hamburg ernannte sie zur Ehrensenatorin, die Universität Tallinn zur Ehrendoktorin. Am Hamburger Rathaus hat der Senat die Trauerbeflaggung angeordnet. Hamburger:innen können sich ab Mittwoch, 18. Oktober, im Rathaus in ein Kondolenzbuch eintragen.