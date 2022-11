Tausende bei Demo gegen das iranische Mullah-Regime

In Hamburg haben am Samstag erneut Tausende gegen das Mullah-Regime im Iran protestiert. Es kamen deutlich mehr Menschen, als der Veranstalter angekündigt hatte.

Der Demonstrationszug startete gegen 15.30 Uhr am S-Bahnhof Sternschanze und lief von dort über die Feldstraße in Richtung Laeiszhalle. Die Menschen verhielten sich von Anfang an friedlich, die Polizei war nur mit wenigen Kräften vor Ort.

„Das Mörder Regime tötet unsere Kinder“ steht auf einem Plakat.

Der Veranstalter hatte 2000 Teilnehmer angemeldet. Die vorläufigen Zahlen der Beamten lagen bei 2500. Sie trugen weiße Shirts mit roter Farbe, hielten Plakate mit Regime-Opfern und Sätzen wie „Das Mörder-Regime tötet unsere Kinder“ in die Höhe und riefen den Namen der vermutlich durch Folter gestorbenen Mahsa Amini sowie „das Mullah-Regime muss weg“.

Das könnte Sie auch interessieren: Anwohner wütend: Bezirk räumt Tauschbox für Arme ab

Ein Lautsprecherwagen begleitete den Demonstrationszug, der um 18 Uhr mit einer Kundgebung vor der Laeiszhalle endete. Eine weitere stationäre Demonstration fand ungefähr zeitgleich vor dem „Saturn“-Markt in der Mönckebergstraße statt. (prei/roeer)