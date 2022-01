Hamburg macht den Forst Klövensteen fit für die Zukunft. Rund 30 Hektar Wald werden dafür umgebaut. Die Arbeiten beginnen schon bald.

Um den Wald langfristig vor den Folgen des Klimawandels zu schützen, wird er in einem mehrmonatigen Projekt umgebaut. Das teilte das Bezirksamt Altona am Mittwoch mit. Die Arbeiten im Forst Klövensteen beginnen in den kommenden Tagen.

Hamburg baut 30 Hektar Wald im Forst Klövensteen um

In dem Fichten- und Kiefernwald sollen artenreiche, anpassungsfähige und standortgerechte Laubmischwälder etabliert werden, die den Herausforderungen des Klimawandels bestmöglich gewachsen sind. Hinzu kommen zwischen 75.000 und 150.000 neu gepflanzte Laubbäume, die der Dominanz der Nadelhölzer entgegenwirken sollen.

Zudem wird das Blätterdach des Waldes aufgebrochen. So soll mehr Licht den Waldboden erreichen, zugleich könnten neue Baumarten den Forst bereichern.

Neben den Arbeiten im Wald will das Bezirksamt Altona insgesamt drei Kilometer Waldwege sanieren. Hierbei könne es zu temporären Sperrungen kommen. (fbo)