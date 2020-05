Hamburg spielt dabei eine besondere Rolle: Immer mehr Millionäre in Deutschland

In Deutschland steigt die Zahl der Menschen, die mehr als eine Million Euro Einkommen im Jahr versteuern. 2016 waren es 22.900 Steuerbürger und damit 1700 mehr als ein Jahr zuvor. Das teilte das Bundesamt für Statistik am Mittwoch mit. Die meisten Einkommensmillionäre wohnen in Hamburg.

Zu diesem Ergebnis ist das Bundesamt für Statistik nach der Auswertung der Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2016 gekommen. Diese Statistik ist aufgrund der langen Fristen zur Steuerveranlagung erst etwa dreieinhalb Jahre nach Ende des Veranlagungsjahres verfügbar.

Millionäre in Deutschland: Hamburg hat die meisten

Demnach hätten 22.900 Deutsche im Jahr 2016 mindestens eine Million Euro Einkommensteuerpflichtige Einkünfte erzielt. 1700 mehr als 2015. Zudem betrug das Durchschnittseinkommen dieser Bevölkerungsgruppe 2,7 Millionen Euro.

In Hamburg war laut Statistischem Bundesamt die Millionärsdichte am höchsten. Dort hatten zwölf von Zehntausend Menschen einkommenssteuerpflichtige Jahreseinkünfte jenseits der Millionengrenze. In Sachsen-Anhalt dagegen war es nur ein Steuerpflichtiger von Zehntausend.

Mehr als 100.000 Bürger zahlen Reichensteuer

Den höchsten Steuersatz von 45 Prozent – die sogenannte Reichensteuer – mussten 102.000 Bürger zahlen. Auf diese 0,25 Prozent der Steuerpflichtigen entfielen 6,5 Prozent der gesamten Einkünfte und 13 Prozent der Steuersumme. Diese Grenze griff im Jahr 2016 bei einem zu versteuernden Einkommen von 254.447 Euro beziehungsweise 508.894 Euro bei zusammen veranlagten Personen.

Inzwischen greift der Satz von 45 Prozent ab einem jährlich zu versteuernden Einkommen in Höhe von 270.501 Euro. Das heißt, alles, was über 270.501 Euro liegt, wird zu 45 Prozent versteuert. Für zusammen veranlagte Personen verdoppeln sich die Beträge. (alu)