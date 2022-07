Schnäppchenjäger aufgepasst! Der Sommerschlussverkauf in Hamburg beginnt

Inflation, Energiekrise, Corona: Es gibt viele Gründe, warum die Preise für die verschiedensten Waren derzeit so in die Höhe schießen. Der Sommerschlussverkauf kommt da gelegen – aber wie ist die Lage in Hamburg? Werden Schnäppchenjäger in diesem Jahr fündig?

Die Vermutung liegt nahe, dass die Rabatte in diesem Jahr beim Sommerschlussverkauf geringer als üblich ausfallen – die Lager der Läden sind wegen Corona und des Ukraine-Kriegs zum größten Teil leer, weil die Läden weniger Ware bestellt hatten.

City-Managment-Chefin: Rabatte zum SSV wie früher

Brigitte Engler, Chefin des City-Management Hamburg, gibt aber Entwarnung: „In diesem Jahr ist der Sommerschlussverkauf weitgehend wie in den Vor-Corona-Jahren“, so Engler zur MOPO. Jetzt werde die übrig gebliebene Saisonware zu Sonderpreisen verkauft. „Ich habe mit verschiedenen Unternehmen gesprochen, die mir mitgeteilt haben, dass es diesem Jahr wieder deutliche Rabatte gibt“, bestätigt Engler.

Zwar kämen noch nicht so viele Kunden wie zuletzt 2019, aber an Spitzentagen werde ein ähnlicher Umsatz wie vor drei Jahren verzeichnet. Schnäppchenjäger dürfen sich also auch 2022 auf saftige Rabatte beim Shoppen freuen.

Der Sommerschlussverkauf beim Mode- und Schuhfachhandel beginnt traditionell am letzten Juli-Montag, in diesem Jahr also am 25. Juli, viele Geschäfte haben mit ihren Rabattaktionen aber auch schon früher angefangen.